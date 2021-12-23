"Просто крутая схема - получать деньги из бюджета и кармана жителя". Почему установка новых домофонов не делает Петербург безопаснее

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Человек, из-за которого опоздал президент

В марте 2020 года глава Франции ждал на телефонном проводе Владимира Путина, но тот задержался на встрече с бизнесом. Президента из графика выбил молодой мужчина:

«Владислав Жукович, Петербург, союз православных предпринимателей», - скромно отрекомендовался он и попал на остроту Путина:

«Макрон обидится на вас. Скажу, что вы виноваты».

Жукович вовлек Путина в беседу о традиционных ценностях:

«Предприниматели внутри чувствуют стремление к добру, хотят делать что-то хорошее… чтобы ассоциироваться с человеком, который честно работал, создавал рабочие места, производил качественные товары», - красиво сказал бизнесмен.



Автор: youtube.com/Союз православных предпринимателей

Союз православных предпринимателей был создан в Петербурге в 2012 году, вскоре после назначения Георгия Полтавченко губернатором. Объединение копировало столичный клуб, который Полтавченко поддерживал в статусе полпреда по ЦФО.

Жукович тщательно работал над образом мецената-созидателя. Возглавил православный союз, учредил фонд «Дело во имя Веры» и стал попечителем фонда «Священное наследие». Он известен по привезенным в Россию из Италии мощам Николая Чудотворца.

Жукович активно финансировал связанные с РПЦ проекты - в частности, видеопособия для школьного курса «Основ православной культуры». Попутно выступал спикером на форуме активных мирян «Фавор» вместе с Тихоном Шевкуновым.

«Предпринимательство имеет одну цель – преображение каждого человека через служение Богу и людям», - говорил Жукович. Еще одна его регалия - членство в комиссии по ценностно-ориентированному предпринимательству «Опоры России» - движения, созданного провластным бизнес-сообществом.



Фото: Скриншот видео Youtube.com Поделиться Поделиться







Набор общественных функций позволял Владиславу Жуковичу избегать на публике упоминания источника его доходов и детища всей жизни - крупнейшего и самого скандального в России домофонного оператора «Цифрал-Сервис».



Бум домофонов пришелся на начало 2000 годов. Они выглядели технологическим прорывом в сравнении с кодовыми замками.

Моду тонко прочувствовали вчерашние выпускники Санкт-Петербургского университета гражданской авиации - Владислав Жукович и Андрей Тиханович. Они договорились с научно-производственным предприятием «Цифрал», расположенным в Брянске. Домофоны брали под реализацию, и за несколько лет наводнили «цифралами» города-стотысячники.

Успеху в регионах Жукович и Тиханович были обязаны личному опыту. В студенчестве друзья занимались прямыми продажами методом поквартирного обхода.

«Влад прекрасно знает, как в незнакомом подъезде впихнуть кофемолку, не горящим желанием ее покупать», - на условиях анонимности говорит о Жуковиче его знакомый.

Торговую модель внедрили в собственное детище. Костяк «Цифрал-Сервиса» составляют не ремонтники и операторы колл-центров, а «коробейники» - активные менеджеры по продажам.

К концу 2010-х домофонная империя Жуковича и Тихановича разрослась до тридцати представительств в европейской части России. Они генерировали выручку более миллиарда рублей в год.



Конкуренты отмечают крайнюю неуступчивость «Цифрал-Сервиса».

«Его очень тяжело выгнать из подъезда, - рассказал «Фонтанке» владелец домофонной компании из Нижнего Новгорода. - Допустим, жильцы выбрали нас обслуживающей организацией. На следующий день сотрудники «Цифрал-Сервис» снимают наш домофон и ставят свой и кидают квитанции в почтовые ящики. Это один из самых агрессивных игроков, он любыми способами держится за дома».

Правительство, у которого все плохо

Насыщенное уличное видеонаблюдение в середине 2010-х стало частью государственной программы «Безопасный город». Пока Москва и другие миллионники пичкали дворы камерами, Петербург уперся в морально устаревшую модель «зон безопасности» - парков, скверов и площадей. К 2016 году уровень оснащенности второго по величине города страны был сопоставим с условной Рязанью - 3600 камер, интегрированных в единую сеть. В Москве к тому времени работали 142 тысячи устройств.

За технологии в Смольном отвечает комитет по информатизации и связи. В декабре 2016 года его возглавил Денис Чамара, нынешний субъект обысков по делу о мошенничестве. Главной задачей ему поставили развитие «Безопасного города».



При Чамаре в Смольном родился план по ускоренному наращиванию объемов уличного видеонаблюдения. Он был прост до гениальности и состоял из одного слова: олигарх.

Человек, который любит покупать



Фото: Скриншот видео Youtube.com Поделиться Поделиться







Постоянный участник списка Forbes, бывший вице-президент «Лукойла» Андрей Кузяев в 2015 году стал главой федерального оператора связи «Эр-Телеком», бренд «Дом.ру». Компания предоставляет услуги провайдера.

У Кузяева страсть к приобретению целых бизнесов, рассказал «Фонтанке» знакомый с ним предприниматель.

«Эр-Телеком» активно кредитуется и вкладывает в перспективные направления. «Принцип «Дом.ру» - никогда ни с кем не «партнериться». Только покупка. Это четкая позиция», - говорят участники телеком-рынка.

Идеальную среду оператор нашел в Петербурге. На ПМЭФ-2018 он пообещал инвестировать в цифровизацию города миллиард рублей. Это был своеобразный аванс в счет будущих контрактов по развитию госпрограммы «Безопасный город».

Суть контрактов заключалась в передаче видеосигнала с уличных камер на правительственный сервер. Документация содержала не только строгие требования к сигналу, но и к камерам. Это должны быть устройства, одновременно снимающие видео и дающие возможность удаленного открытия электромагнитного замка двери парадной жилого дома. Проще говоря, видеодомофоны.



Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Петербург стал первым регионом с таким своеобразным исполнением госпрограммы. В Москве от идеи скрестить уличное наблюдение с домофоном ожидаемо отказались. Передающая видеопоток камера установлена отдельно от переговорно-замкового устройства, чтобы не ставить открывание дверей в зависимость от Интернет-соединения.

Будущие трудности жильцов Смольный не особо беспокоили. Он убивал двух зайцев: получал видеопоток и экономил на камерах, ведь установка оборудования ложилась на плечи подрядчика.

Реализация «Безопасного города» была расписана на несколько лет вперед. К 2024 году в Петербурге должны появиться 100 тысяч уличных камер. Больше половины (55 тысяч) - видеодомофоны.

Ссора, которая привела к миру

«Дом.ру» обслуживанием домофонов никогда не занимался, поэтому Андрей Кузяев решил купить «Цифрал-Сервис».

Как рассказали «Фонтанке» участники домофонного рынка, Владислав Жукович сопротивлялся продаже. Была придумана многоходовая комбинация, которая могла сразу поставить крест на договоренностях «Дом.ру» и Смольного.



Осенью 2018 года была инициирована жалоба в петербургское УФАС на заказчика - Городской мониторинговый центр (ГМЦ). Заявителем выступал не «Цифрал-Сервис», а коллеги по цеху из «Авентин Сервис», но составил жалобу подчиненный Жуковича.

Из жалобы следовало, что контракт нарушает закон о защите конкуренции, так как заказчик объединил два вида работ: установку видеодомофонов и передачу данных. Это существенно ограничило список потенциальных участников.

УФАС возбудило дело против ГМЦ, но рассмотреть его не успело. В последний момент жалоба была отозвана, и «Дом.ру» сохранил контракт.

«Жукович, по сути, обыграл Кузяева, чтобы продаться частично и остаться в бизнесе. Они стали партнерами, - говорит знакомый с ситуацией предприниматель. - Если бы Жукович пошел до конца, то УФАС положило бы конец подобным закупкам. Но он сам признавал, что выбора нет, и с Кузяевым надо дружить».

«Дом.ру» приобрел половину долей «Цифрал-Сервис». Вторая осталась у Владислава Жуковича и Андрея Тихановича.

Способы, которыми устраняются конкуренты

В завоевании Петербурга партнеры разделили полномочия. «Дом.ру» Кузяева выделил деньги на закупку видеодомофонов «Бевард» по 25 тысяч рублей штука. Это российский бренд с красноярскими корнями, но видеодомофоны штампуют на китайском заводе.

Компания Жуковича взяла на себя всю грязную работу, а ее немало. Утвержденный Смольным список адресов-подъездов лишь отчасти совпадает с территорией «Цифрал-Сервис», поэтому необходимо не просто заменить видеодомофон, но и зайти в чужие подъезды.

Есть несколько способов устранить конкурента. Можно его просто купить. Так «Цифрал-Сервис» поступил с домофонными компаниями «Сезам СП» и «Элтис Сервис Центр».

Второй способ - сымитировать голосование собственников квартир. Летом 2020 года жильцы дома в Приморском районе Петербурга через суд разорвали договор с «Цифрал-Сервис», сославшись на подделку протокола общего собрания собственников. Две домохозяйки признались, что по просьбе сотрудницы управляющей компании, которая лоббировала интересы «Цифрал-Сервис» в своей округе, расписались в голосовании за выбор домофонной компании.

Для третьего способа нужен особый талант «коробейников». После установки видеодомофона сотрудники «Цифрал-Сервис» обходят квартиры и просят расписаться на листе бумаги за бесплатно выдаваемые ключи и затем прикрепляют к псевдопротоколам собрания собственников, пишут пользователи соцсетей.

Выгода, которая может быть двойной

В настоящее время в Петербурге установлены более 20 тысяч «умных» домофонов. За видеопоток с каждого устройства город платит исполнителю в месяц по 2500-2800 рублей, а всего - более 50 миллионов.

Одновременно «Цифрал-Сервис» начисляет абонентскую плату за обслуживание домофонов - по 50-70 рублей с квартиры.

«Просто крутая схема - получать деньги из бюджета и кармана жителя. Никогда такого не было», - по достоинству оценил петербургское ноу-хау глава ассоциации национальных компаний комплексных систем безопасности Руслан Сайфутдинов.

Дополнительные доходы «Цифрал-Сервис» получает с продажи ключей. На квартиру выдаются по одному-два, остальные нужно докупать. Они стоят по 200 рублей штука.

«Дом.ру» зарабатывает на платных мобильных приложениях, с которых можно дистанционно открывать двери подъездов, и продаже домофонных трубок в квартиры. Судя по многочисленным отзывам, при установке видеодомофона от «Дом.ру» прежние трубки перестают работать, и их приходится менять.

Жалобы, которые кажутся бесконечными

Аккаунты «Цифрал-сервис» и «Дом.ру» в социальных сетях - это библия боли. Комментарии под условным названием «Ничего у вас не работает» появляются ежедневно. Видеодомофоны оказались капризными существами. То звук «отваливается», то картинка пропадает, то ключи отказывают.

Домофоны от «Дом.ру» и «Цифрал-Сервис» - это сеть оконечных устройств, замкнутых через Интернет на единое программное обеспечение. «Положить» эту сеть можно одной DDoS-атакой. Но пока и без хакеров исполнители госконтрактов справляются.

Состояние домофонной инфраструктуры мы представим двумя примерами.

Первый - это опыт простого петербуржца по имени Лев с проспекта Ветеранов. В его подъезде установили умный домофон, который не выдавал изображение. В октябре Лев оставил заявку на починку панели. Далее приводим ответы «Цифрал-Сервис», методично поступавшие жильцу:

- На вашем адресе отсутствует интернет-соединение. Работы уже ведутся. Проверяйте после 4 ноября.

- К сожалению, пусконаладочные работы еще ведутся. По предварительной информации, они должны быть завершены по 10 ноября.

- Работы ведутся. Ориентировочно не позднее 30 ноября.

- К сожалению, срок окончания ремонта смещен до 10 декабря.

По словам Льва, это еще не конец, и продолжение следует.

Второй пример - это отчеты Смольного об исполнении госпрограммы «Безопасный город». По ним еще заметнее недостатки совмещения видеокамеры и запирающего устройства.

В августе 2020 года, например, количество просроченных заявок на устранение инцидентов составляло почти 100 в сутки. В целом в прошлом году, по данным Смольного, зафиксированы более 13 тысяч случаев запоздалого ремонта.

По условиям контракта, ежемесячно не больше 10 % камер должны давать сбой. В июне 2021 года этот показатель составлял 39 %. В октябре 2021 года в Смольном насчитали почти 23 тысячи масштабных сбоев в передаче видеопотока. К ним относятся:

потеря соединения с домофоном пять и более раз за месяц; неработоспособность домофона более пяти суток в течение месяца; длительность ремонта более 28 часов.

Статистика общего количества отказов оборудования не ведется, но представление о нем составить можно.

Каждый сбой - это не только прерванный видеопоток, но и блокировка подъездной двери, которую открыть можно только ключом.

Компания, которая сохраняет оптимизм

Директор по развитию продаж B2G «ЭР-Телеком Холдинг» Алексей Паламарчук полагает, что претензии петербуржцев к замене домофонного оборудования связаны не с качеством услуги, а «недостатком информированности о модернизации в рамках госконтракта».

По словам Паламарчука, совмещение видеопотока и замкового устройства соответствует техническим требованиям государственного заказчика.

«Для обеспечения умных сервисов базовым определен «умный» домофон. С помощью приложения «Умный Дом.ru» жители имеют круглосуточный доступ к видеозаписям с камер, а также могут открывать дверь удаленно».

Разделение домофона и видеонаблюдение не позволит обеспечить жителей умными сервисами, говорит Паламарчук.

Регион, в котором считают схему незаконной

В контракте на передачу видеопотока с домофонов среди прочих неувязок есть еще одна - список адресов, где должны быть установлены камеры, составлен заранее, хотя неизвестно, согласятся ли жители на услуги «Цифрал-Сервис».

Примеру Санкт-Петербурга последовали другие регионы. В частности, Мурманская области заключила с «Эр-Телеком» аналогичный контракт. Домофонные компании обратились в антимонопольную службу и прокуратуру.

Мурманское УФАС выдало «Эр-Телеком» предупреждение с требованием до 30 декабря 2021 года свернуть программу по замене домофонов.

Прокуратура Мурманской области тоже посчитала контракт незаконным, так как для его исполнения нужно заменить на подъездах чужое имущество, а требований брать согласие у собственников квартир не предусмотрено.

Владислав Жукович воздержался от разговора с «Фонтанкой», предположив, что беспокоить его может конкурент в попытке выведать коммерческую информацию.

Юрисконсульт «Цифрал-Сервис» Роман Аргатюк заверил «Фонтанку», что установка видеодомофонов законна:

- Собственников жилья предварительно уведомляют о собрании, и они собирают подписи. Могу предположить, что негативным опытом в соцсетях делятся жильцы, которые в собрании не участвовали. По каждой парадной у нас есть протокол. Мне не очень непонятно недовольство. Компания инвестирует собственные средства в многоквартирные дома.

- Но вы же все равно, несмотря на мнение жильцов, установите домофон по адресному перечню из госпрограммы, иначе контракт не будет исполнен.

- Вы нас с кем-то путаете. Мы на каждую парадную собираем согласие собственников.

- У вас нет такого, чтобы менеджеры ходили по подъезду и собирали подписи за ключи, а потом эти подписные листы всплывали в протоколе собрания собственников?

- Вы такой вопрос задаете. Все равно, что я сейчас прошу, пишут ли ваши коллеги статьи за деньги. Не думаете же вы, что мы говорим менеджерам: собирайте подписи обманом. Но люди разные бывают. Может, кто-то и делает так, я за руку никого не ловил.

Александр Ермаков,

Мария Долбиш,

«Фонтанка.ру»

