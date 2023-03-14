В Петербурге вынесли приговор мужчине, который после ссоры спалил машину бывшей жены

Инцидент произошел 19 апреля 2022 года. Во втором часу ночи подсудимый на почве личной неприязни подошел к автомобилю LADA Vesta бывшей жены, который был припаркован у дома 41 по проспекту Науки, снял номера, разбил стекло, залил через него припасенный растворитель и поджег машину , сообщает 14 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В итоге машину он уничтожил, причинив потерпевшей ущерб на 942 210 рублей.

Подсудимый свою вину признал, принес потерпевшей извинения, добровольно возместил часть ущерба и пообещал суду, что больше такое не повторится. Свой поступок мужчина объяснил сдавшими нервами от того, что бывшая жена перестала давать ему видеться с ребенком.

Калининский районный суд Петербурга признал мужчину виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также с него взыскали 792 210 рублей в пользу потерпевшей.