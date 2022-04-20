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    Семейная ссора закончилась полыхающей машиной жены на проспекте Науки

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    2 комментария

    Петербургские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Калининском районе города. Причиной внезапного его пироманства оказалась ссора с женой.

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    В 1:53 19 апреля в дежурную часть полиции поступила информация о возгорании LADA Vesta на проезжей части у дома 41 по проспекту Науки, сообщает 20 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В тот же день в 8 часов утра к правоохранителям обратилась хозяйка машины — 33-летняя специалистка страховой компании. Женщина рассказала, что между 17:15 18 апреля и 4:40 19 апреля ее «Ладу» поджег неизвестный преступник. Ущерб составил 980 тысяч рублей.

    Спустя два часа полицейские задержали в СНТ «Надежда» в Выборгском районе Ленобласти подозреваемого — 36-летнего супруга заявительницы. Выяснилось, что машину жены он поджег в результате семейной ссоры.

    По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии (2)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    почему чужого имущества, когда совместного?
    свои же деньги и сжёг, в чём состав?
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