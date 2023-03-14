Роскомнадзор удалил десятки страниц из-за мошенничеств с «Пушкинской картой»

Роскомнадзор удалил или заблокировал десятки интернет-страниц, связанных с мошенничеством с использованием «Пушкинской карты». Об этом 14 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.



«По теме мошеннических действий с «Пушкинской картой» были удалены или заблокированы на основании судебных решений 36 интернет-страниц», — сказали в Роскомнадзоре.



Постоянный мониторинг таких ресурсов ведёт Минкульт и передаёт информацию в РКН. Он ищет объявления, аккаунты, сообщества, предлагающие обналичивание «Пушкинских карт».



В общей сложности в рамках реестров запрещенной информации удалено и заблокировано более 25,2 тысячи мошеннических сайтов.

