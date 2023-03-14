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    Роскомнадзор удалил десятки страниц из-за мошенничеств с «Пушкинской картой»

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    Роскомнадзор удалил или заблокировал десятки интернет-страниц, связанных с мошенничеством с использованием «Пушкинской карты». Об этом 14 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

    «По теме мошеннических действий с «Пушкинской картой» были удалены или заблокированы на основании судебных решений 36 интернет-страниц», — сказали в Роскомнадзоре.

    Постоянный мониторинг таких ресурсов ведёт Минкульт и передаёт информацию в РКН. Он ищет объявления, аккаунты, сообщества, предлагающие обналичивание «Пушкинских карт».

    В общей сложности в рамках реестров запрещенной информации удалено и заблокировано более 25,2 тысячи мошеннических сайтов.

    9 марта СК сообщил о расследовании уголовного дела о хищении крупной суммы с помощью фиктивных электронных «Пушкинских карт». Фигуранты — трое жителей московского региона.

    «Пушкинская карта» оформляется для граждан России в возрасте от 14 до 22 лет. Имеющиеся на ней средства можно потратить только на культурные события, организованные участниками в проекте. «Фонтанка» подробно рассказывала, как работает «Пушкинская карта».

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