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    Папа римский впервые записал подкаст

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    Папа римский Франциск записал подкаст в честь десятилетия избрания на святой престол. Его назвали Popecast и опубликовали 13 марта на портале Vatican news.

    Беседуя с журналистом, понтифик признался, что вспоминает события десятилетней давности, будто они были вчера. «Время летит, когда хочешь встретить сегодня, оно уже вчера, но еще и не завтра», — отметил Франциск (цитата по ТАСС).

    Также он рассказал, что больше всего его ранят боевые действия: «Были плохие моменты, и все связаны с монстром, генерирующим человеческое страдание. <...> Меня мучает, когда умирают эти ребята — русские и украинцы, не важно, кто именно. Они не возвращаются».

    В финале подкаста Франциск пожелал мира и человеческого братства, отметив, что важно не забывать плакать и сострадать, но и улыбаться.

    Ранее в Ватикане заявили, что 86-летний папа римский Франциск хочет встретиться с патриархом Кириллом, но не во время боевых действий, чтобы «ничего не отвлекало от богословских вопросов».

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