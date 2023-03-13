Папа римский впервые записал подкаст

Беседуя с журналистом, понтифик признался, что вспоминает события десятилетней давности, будто они были вчера. «Время летит, когда хочешь встретить сегодня, оно уже вчера, но еще и не завтра», — отметил Франциск ( цитата по ТАСС ). Также он рассказал, что больше всего его ранят боевые действия: «Были плохие моменты, и все связаны с монстром, генерирующим человеческое страдание. <...> Меня мучает, когда умирают эти ребята — русские и украинцы, не важно, кто именно. Они не возвращаются».

Папа римский Франциск записал подкаст в честь десятилетия избрания на святой престол. Его назвали Popecast и опубликовали 13 марта на портале Vatican news.

В финале подкаста Франциск пожелал мира и человеческого братства, отметив, что важно не забывать плакать и сострадать, но и улыбаться.