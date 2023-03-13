В Твери снимают фильм о войне во Вьетнаме. По этому поводу в военной академии организовали сборы

В Твери приступили к съемкам военно-исторического художественного фильма под рабочим названием «Льенсо» (в переводе с вьетнамского «советский»). Картину «о взаимодействии вьетнамских товарищей с советскими военными специалистами» снимает компания «Глобус-фильм» при поддержке Минкульта, Минобороны, Фонда кино и Фонда поддержки военно-патриотического кино — сообщают в последнем 13 марта. Она станет первым российским фильмом о тех событиях.



В основу сценария легли воспоминания советских офицеров-ракетчиков, обучавших вьетнамцев работе на ЗРК С-75 в джунглях близ Ханоя.

