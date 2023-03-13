В Твери снимают фильм о войне во Вьетнаме. По этому поводу в военной академии организовали сборы

В Твери приступили к съемкам военно-исторического художественного фильма под рабочим названием «Льенсо» (в переводе с вьетнамского «советский»). Картину «о взаимодействии вьетнамских товарищей с советскими военными специалистами» снимает компания «Глобус-фильм» при поддержке Минкульта, Минобороны, Фонда кино и Фонда поддержки военно-патриотического кино — сообщают в последнем 13 марта. Она станет первым российским фильмом о тех событиях.
В основу сценария легли воспоминания советских офицеров-ракетчиков, обучавших вьетнамцев работе на ЗРК С-75 в джунглях близ Ханоя.
Чтобы кинематографисты смогли увидеть работу ЗРК С-75 «в условиях боевой обстановки, приближенной к войне во Вьетнаме», в Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова были организованы учебно-методические сборы. Отснятые материалы используют для подготовки к съемкам.
Режиссером фильма «Льенсо» заявлен Игорь Гринякин (работал оператором на «Чебурашке», «Серебряных коньках», «Союзе спасения», «Движении вверх»).