Жителю Ярославской области дали 8 лет за попытку поджога военкомата

Жителя Ярославской области Дениса Попова приговорили к восьми годам лишения свободы за попытку поджога военкомата Угличского района. Виновным его признал Второй Западный окружной военный суд. Об этом 13 марта сообщает ТАСС.



Три года Попов проведёт в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима. Кроме того, суд на два года запретил ему заниматься администрированием сайтов.

Сотрудники УФСБ по Ярославской области задержали Попова в июле прошлого года, когда он пытался поджечь военный комиссариат с помощью коктейля Молотова. Отмечается, что мужчина также планировал диверсии на железной дороге, а в социальных сетях призывал к преступлениям в отношении участников СВО.