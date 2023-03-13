Жителю Ярославской области дали 8 лет за попытку поджога военкомата

Жителя Ярославской области Дениса Попова приговорили к восьми годам лишения свободы за попытку поджога военкомата Угличского района. Виновным его признал Второй Западный окружной военный суд. Об этом 13 марта сообщает ТАСС.
Три года Попов проведёт в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима. Кроме того, суд на два года запретил ему заниматься администрированием сайтов.
Сотрудники УФСБ по Ярославской области задержали Попова в июле прошлого года, когда он пытался поджечь военный комиссариат с помощью коктейля Молотова. Отмечается, что мужчина также планировал диверсии на железной дороге, а в социальных сетях призывал к преступлениям в отношении участников СВО.
В прошлом году поджоги военкоматов в России участились, инциденты произошли в разных регионах. А в ночь на 1 марта бутылка с зажигательной смесью полетела в дверь военкомата Кировского района Ленинградской области. В акте хулиганства заподозрили 16-летнего гимназиста из Петербурга.