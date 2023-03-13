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    Жителю Ярославской области дали 8 лет за попытку поджога военкомата

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    Жителя Ярославской области Дениса Попова приговорили к восьми годам лишения свободы за попытку поджога военкомата Угличского района. Виновным его признал Второй Западный окружной военный суд. Об этом 13 марта сообщает ТАСС.

    Три года Попов проведёт в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима. Кроме того, суд на два года запретил ему заниматься администрированием сайтов.

    Сотрудники УФСБ по Ярославской области задержали Попова в июле прошлого года, когда он пытался поджечь военный комиссариат с помощью коктейля Молотова. Отмечается, что мужчина также планировал диверсии на железной дороге, а в социальных сетях призывал к преступлениям в отношении участников СВО.

    В прошлом году поджоги военкоматов в России участились, инциденты произошли в разных регионах. А в ночь на 1 марта бутылка с зажигательной смесью полетела в дверь военкомата Кировского района Ленинградской области. В акте хулиганства заподозрили 16-летнего гимназиста из Петербурга.

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