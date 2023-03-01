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    Петербургский гимназист задержан за попытку поджога военкомата

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    Петербургский гимназист задержан при попытке поджога военкомата в Ленобласти. Об этом в ночь на 1 марта сообщает 47news.

    По данным издания, во вторник около десяти вечера в полицию Кировского района позвонил охранник местного военного комиссариата. Он сообщил, что кто-то швырнул коктейль Молотова в дверь главного входа.

    Быстрее всех на место приехал наряд ГИБДД. Инспекторы задержали подозреваемого буквально в 100 метрах от места преступления. Он прятался за автобусной остановкой, не выпуская при этом из рук канистру с соляркой.

    Уже в отделе полиции выяснили — ему 16 лет. Юноша прописан вместе с родителями в Отрадном, а учится в Петербурге, в известной гимназии Центрального района. В городе родители снимают ему квартиру.

    По информации 47news, сейчас с подростком работают. Несмотря на то, что коктейль Молотова он смастерил неумело, и поджога не случилось, в отношении гимназиста готовятся возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве.

    За несколько часов до акции гимназиста за аналогичное высказывание действием арестовали аспиранта университета имени Алферова. Ему кроме хулиганства вменили еще и дискредитацию Вооруженных сил РФ.

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