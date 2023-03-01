Петербургский гимназист задержан за попытку поджога военкомата

Петербургский гимназист задержан при попытке поджога военкомата в Ленобласти. Об этом в ночь на 1 марта сообщает 47news.

По данным издания, во вторник около десяти вечера в полицию Кировского района позвонил охранник местного военного комиссариата. Он сообщил, что кто-то швырнул коктейль Молотова в дверь главного входа.

Быстрее всех на место приехал наряд ГИБДД. Инспекторы задержали подозреваемого буквально в 100 метрах от места преступления. Он прятался за автобусной остановкой, не выпуская при этом из рук канистру с соляркой.

Уже в отделе полиции выяснили — ему 16 лет. Юноша прописан вместе с родителями в Отрадном, а учится в Петербурге, в известной гимназии Центрального района. В городе родители снимают ему квартиру.