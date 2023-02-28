В Петербурге арестовали аспиранта, обвиняемого в бое стекол военкомата. К нему «прилипли» два уголовных дела

Выборгский райсуд Петербурга арестовал аспиранта Университета имени Алферова, обвиняемого в бое стекол военкомата и протестных лозунгах, оставленных на фасаде здания. Об этом 28 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов.
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Накануне «Фонтанка» писала, что ночью 26 февраля полицейские получили сообщение из военкомата Выборгского района на Большом Сампсониевском проспекте, 86. Сотрудник рассказал, что неизвестные разбили окна первого этажа, а на фасаде оставили надписи. По нашим данным, примерно полуметровыми буквами были выведены лозунги против СВО.
Позже силовики задержали подозреваемого. Пообщавшись с ним, оперативники выяснили, что недавно его привлекли к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.