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    В Петербурге арестовали аспиранта, обвиняемого в бое стекол военкомата. К нему «прилипли» два уголовных дела

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    Выборгский райсуд Петербурга арестовал аспиранта Университета имени Алферова, обвиняемого в бое стекол военкомата и протестных лозунгах, оставленных на фасаде здания. Об этом 28 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов.

    25-летний молодой человек стал фигурантом двух уголовных дел — по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213) и дискредитации ВС РФ (часть 1 статьи 280.3). Он будет находиться под стражей до 25 апреля.

    Накануне «Фонтанка» писала, что ночью 26 февраля полицейские получили сообщение из военкомата Выборгского района на Большом Сампсониевском проспекте, 86. Сотрудник рассказал, что неизвестные разбили окна первого этажа, а на фасаде оставили надписи. По нашим данным, примерно полуметровыми буквами были выведены лозунги против СВО.

    Позже силовики задержали подозреваемого. Пообщавшись с ним, оперативники выяснили, что недавно его привлекли к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.

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