В Петербурге арестовали аспиранта, обвиняемого в бое стекол военкомата. К нему «прилипли» два уголовных дела

Выборгский райсуд Петербурга арестовал аспиранта Университета имени Алферова, обвиняемого в бое стекол военкомата и протестных лозунгах, оставленных на фасаде здания. Об этом 28 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов.



25-летний молодой человек стал фигурантом двух уголовных дел — по статье о хулиганстве ( часть 2 статьи 213) и дискредитации ВС РФ ( часть 1 статьи 280.3). Он будет находиться под стражей до 25 апреля .

Накануне «Фонтанка» писала, что ночью 26 февраля полицейские получили сообщение из военкомата Выборгского района на Большом Сампсониевском проспекте, 86. Сотрудник рассказал, что неизвестные разбили окна первого этажа, а на фасаде оставили надписи. По нашим данным, примерно полуметровыми буквами были выведены лозунги против СВО.