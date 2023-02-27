Скажи спасибо, что хулиган. За бой стекол военкомата задержан аспирант университета имени Алферова

25-летний аспирант известного вуза Петербурга получил статус хулигана. Причем не мелкого. Его обвиняют в бое стекол военкомата. Также он расписал протестными лозунгами стены здания. «Фонтанка» узнала, что он рассчитывал на более щадящие последствия. Полицейские же посоветовали ему перекреститься.

Около четырех часов ночи 26 февраля в полицию города поступило сообщение из военкомата Выборгского района (Большой Сампсониевский проспект, 86). Сотрудник военкомата доложил, что неизвестные разбили стекла первого этажа, а на фасаде здания оставили надписи. По данным «Фонтанки», примерно полуметровыми буквами были выведены лозунги протеста против СВО.



Уголовный розыск отследил нужного человека по камерам видеонаблюдения, довел его до посадки в такси и около восьми часов вечера явился в дом на Васильевском острове (улица Нахимова).



Задержанным стал 25-летний Владимир М. Он оказался аспирантом «Санкт-Петербургского национально-исследовательского академического университета имени Алферова Российской академии наук». При его знакомстве с оперативниками выяснилось, что недавно он был привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил. Как узнало наше издание, в разговорах с сотрудниками молодой человек удивился, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК — «хулиганство». Насколько его поняли, Владимир считал, что в случае провала он вновь получит административное наказание.

