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    Скажи спасибо, что хулиган. За бой стекол военкомата задержан аспирант университета имени Алферова

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    25-летний аспирант известного вуза Петербурга получил статус хулигана. Причем не мелкого. Его обвиняют в бое стекол военкомата. Также он расписал протестными лозунгами стены здания. «Фонтанка» узнала, что он рассчитывал на более щадящие последствия. Полицейские же посоветовали ему перекреститься.

    Около четырех часов ночи 26 февраля в полицию города поступило сообщение из военкомата Выборгского района (Большой Сампсониевский проспект, 86). Сотрудник военкомата доложил, что неизвестные разбили стекла первого этажа, а на фасаде здания оставили надписи. По данным «Фонтанки», примерно полуметровыми буквами были выведены лозунги протеста против СВО.

    Уголовный розыск отследил нужного человека по камерам видеонаблюдения, довел его до посадки в такси и около восьми часов вечера явился в дом на Васильевском острове (улица Нахимова).

    Задержанным стал 25-летний Владимир М. Он оказался аспирантом «Санкт-Петербургского национально-исследовательского академического университета имени Алферова Российской академии наук». При его знакомстве с оперативниками выяснилось, что недавно он был привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил. Как узнало наше издание, в разговорах с сотрудниками молодой человек удивился, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК — «хулиганство». Насколько его поняли, Владимир считал, что в случае провала он вновь получит административное наказание.

    Как рассказал нам один из полицейских, «ему даже посоветовали перекреститься, что отделался такой статьей». «Не знаю, понял ли он», — добавил наш собеседник.

    Добавим, что к ночи 27 февраля его задержали уже процессуально. Пока на двое суток.

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