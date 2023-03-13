На неделе в Петербурге почти каждую ночь будут разводить два моста

В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов в преддверии навигации и ремонтные работы на Биржевом мосту. Какие переправы и когда будут закрывать на текущей неделе, рассказали 13 марта в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».



С 2:20 до 5:10 в ночь на 14, 15 и 17 марта будут разводить мост Александра Невского. Специалисты будут проводить профилактическое обслуживание переправы перед началом навигационного периода.

Биржевой мост будут разводить каждую ночь с 14 по 18 марта с 1:00 до 5:45. Там продолжаются работы на гидравлическом приводе.