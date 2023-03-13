В Петербурге поселились редкие крохотные птицы, которых здесь быть не должно. Местные не рады «понаехавшим»

В Петербурге замечены редкие птицы — малые поганки. Они поселились в Большой Невке около крейсера «Аврора». Об этом рассказывает 13 марта биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» .

Это самая маленькая из водоплавающих птиц, величиной с ладонь. В наших краях её видят очень редко, северная граница их обитания в России — это Смоленская и Воронежская области. «Тем более удивительно найти сразу пару птиц, да еще и в самом центре Петербурга!» — пишет Павел Глазков. Известен только один случай, когда малые поганки свили у нас гнездо и вывели потомство, это было в 1981 году, на южной окраине Ленинграда. «Возможно, спустя более 40 лет мы снова станем свидетелями, как малые поганки продолжат свой род в Северной столице», — надеется биолог.

Кроме малой поганки, в Петербурге встречаются большая поганка (по-другому она называется чомга) и красношейная поганка. Называют их так потому, что их мясо издревле считалось невкусным — «поганым».



«Поганки образуют стабильные пары. И наши самец с самочкой постоянно держатся вместе, не покидая друг друга ни на минуту. Местные обитатели — чайки и серые вороны — явно не рады гостям. В случае опасности парочка предпочитает моментально скрыться под водой», — рассказывает Павел Глазков.

