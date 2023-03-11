Подарок на День влюбленных. В NASA спрогнозировали возможное столкновение астероида с Землей

Астероид 2023 DW диаметром около 50 м может столкнуться с Землей через 23 года, следует из данных NASA, оубликованных 11 марта.



Предполагается, то небесное тело пролетит на расстоянии 1,8 млн км от Земли, но из-за погрешности вычислений есть вероятность столкновения. Исходя из расчетов, оно может произойти 14 февраля 2046 года. Жизнь на планете из-за этого не вымрет, может потребоваться эвакуация людей со значительной территории.

Но паниковать рано. Ученые продолжают вычислять траекторию движения астероида, данные еще могут измениться. К тому же вероятность этого события очень небольшая. NASA оценивает ее как 1 к 560, а Европейское космическое агентство — как 1 к 625.