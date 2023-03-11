    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, вос

    752мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.94eur80.4

    Подарок на День влюбленных. В NASA спрогнозировали возможное столкновение астероида с Землей

    2518
    1 комментарий

    Астероид 2023 DW диаметром около 50 м может столкнуться с Землей через 23 года, следует из данных NASA, оубликованных 11 марта.

    Предполагается, то небесное тело пролетит на расстоянии 1,8 млн км от Земли, но из-за погрешности вычислений есть вероятность столкновения. Исходя из расчетов, оно может произойти 14 февраля 2046 года. Жизнь на планете из-за этого не вымрет, может потребоваться эвакуация людей со значительной территории.

    Но паниковать рано. Ученые продолжают вычислять траекторию движения астероида, данные еще могут измениться. К тому же вероятность этого события очень небольшая. NASA оценивает ее как 1 к 560, а Европейское космическое агентство — как 1 к 625.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    NASAАстероид
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close