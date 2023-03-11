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    Наслаждайтесь солнцем, пока его не прогнала метель: чего ждать от погоды на выходных

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    Солнце не будет долго радовать петербуржцев 11 марта. Скоро его скроют плотные облака, а в городе снова будут хозяйничать сильный ветер и снег, предупреждают синоптики.

    «Сегодня погоду в Северной столице сформирует приближающийся с юго-запада циклонический вихрь. Он постепенно закроет небо плотными облаками и принесёт снег, который в вечерние часы местами будет сильным, возможны метели», — сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха составит -2…-4, в Ленобласти — в диапазоне -1…-6 градусов. Средняя скорость ветра достигнет 5–10 м/с, но местами может быть гораздо выше, о чем в субботу предупреждает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на данные Северо-Западного УГМС.

    «11 марта в Санкт-Петербурге по Невской губе Финского залива ожидается усиление ветра до 16 м/с», — сообщили там.

    В ведомстве напомнили о мерах предосторожности при сильном ветре. В частности, на улице рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

    В воскресенье погода не улучшится. Однако после таких «зимних» выходных весна, увы, не наступит. Как рассказал накануне главный синоптик Петербурга Александр Колесов, 14 марта ожидается новый циклон, который принесёт ещё снега.

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