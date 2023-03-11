Наслаждайтесь солнцем, пока его не прогнала метель: чего ждать от погоды на выходных

Солнце не будет долго радовать петербуржцев 11 марта. Скоро его скроют плотные облака, а в городе снова будут хозяйничать сильный ветер и снег, предупреждают синоптики.



«Сегодня погоду в Северной столице сформирует приближающийся с юго-запада циклонический вихрь. Он постепенно закроет небо плотными облаками и принесёт снег, который в вечерние часы местами будет сильным, возможны метели», — сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Температура воздуха составит -2…-4, в Ленобласти — в диапазоне -1…-6 градусов. Средняя скорость ветра достигнет 5–10 м/с, но местами может быть гораздо выше, о чем в субботу предупреждает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на данные Северо-Западного УГМС.