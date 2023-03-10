В Петербурге прокуратура потребовала заблокировать сайты коммерческих МРЭО

Прокуратура Кировского района обратилась в суд с иском о необходимости блокировки сайтов коммерческих МРЭО. Об этом сообщается на сайте ведомства 10 марта.



Там отмечают, что создатели сайтов, предлагающих посреднические услуги при регистрации автотранспорта, копируют оформление государственных ресурсов и Госавтоинспекции, стараясь повысить к себе доверие и убедить пользователей в своём официальном статусе.

Напомним, что последний настоящий коммерческий МРЭО в Петербурге закрылся в мае прошлого года. Система коммерческих МРЭО появилась в 90-х. Фирмы бесплатно предоставляли сотрудникам Госавтоинспекции помещения с оргтехникой, а сами зарабатывали на посредичестве — например, они помогали гражданам готовить пакеты документов.