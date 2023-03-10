    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-з

    755мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.9eur80.14

    В Петербурге прокуратура потребовала заблокировать сайты коммерческих МРЭО

    402
    1 комментарий

    Прокуратура Кировского района обратилась в суд с иском о необходимости блокировки сайтов коммерческих МРЭО. Об этом сообщается на сайте ведомства 10 марта.

    Там отмечают, что создатели сайтов, предлагающих посреднические услуги при регистрации автотранспорта, копируют оформление государственных ресурсов и Госавтоинспекции, стараясь повысить к себе доверие и убедить пользователей в своём официальном статусе.

    Напомним, что последний настоящий коммерческий МРЭО в Петербурге закрылся в мае прошлого года. Система коммерческих МРЭО появилась в 90-х. Фирмы бесплатно предоставляли сотрудникам Госавтоинспекции помещения с оргтехникой, а сами зарабатывали на посредичестве — например, они помогали гражданам готовить пакеты документов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МРЭО ГИБДДКоммерческие МРЭО
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close