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    Похитители металла в порту Усть-Луга «заработали» 2 млн рублей с помощью манипулятора и грузовика

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    Полицейские вышли на вероятных похитителей металлоконструкций в порту Усть-Луга. Ими оказались двое рабочих строительной подрядной организации. Об этом 10 марта сообщает УТ МВД РФ по СЗФО.

    По данным ведомства, с ноября прошлого года по февраль текущего 40-летний и 59-летний жители Ленинградской области несколько раз сдавали украденное в пункт приёма. Вырученные деньги они использовали в личных целях.

    Совершать преступления им удавалось с помощью грузового автомобиля и крана-манипулятора. При этом один из злоумышленников пользовался техникой без разрешения — на тот момент он был уволен с работы. Уточняется, что в итоге им удалось выручить больше 2 млн. руб.

    «В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено собственнику», — добавили в пресс-службе.

    Возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного третьей частью 158 статьи УК РФ («Кража»). В отношение одного из фигурантов также возбуждено дело по 166 статье УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Мера пресечения в отношении мужчин пока не избиралась.

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