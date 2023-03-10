Похитители металла в порту Усть-Луга «заработали» 2 млн рублей с помощью манипулятора и грузовика

Полицейские вышли на вероятных похитителей металлоконструкций в порту Усть-Луга. Ими оказались двое рабочих строительной подрядной организации. Об этом 10 марта сообщает УТ МВД РФ по СЗФО.



По данным ведомства, с ноября прошлого года по февраль текущего 40-летний и 59-летний жители Ленинградской области несколько раз сдавали украденное в пункт приёма. Вырученные деньги они использовали в личных целях.

Совершать преступления им удавалось с помощью грузового автомобиля и крана-манипулятора. При этом один из злоумышленников пользовался техникой без разрешения — на тот момент он был уволен с работы. Уточняется, что в итоге им удалось выручить больше 2 млн. руб.