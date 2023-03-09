Три человека получили ранения в результате стрельбы в центре Тель-Авива

Мужчина открыл стрельбу возле кафе на углу улиц Дизенгоф и Бен-Гурион в Тель-Авиве вечером
На место прибыли медики и полиция. Стрелявшего задержали. О его мотивах пока ничего не сообщается.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Сейчас
-9˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, без осадков
Ощущается как -12
1 м/с, с-з
751мм
72%
Пробки
1/10
Мужчина открыл стрельбу возле кафе на углу улиц Дизенгоф и Бен-Гурион в Тель-Авиве вечером
На место прибыли медики и полиция. Стрелявшего задержали. О его мотивах пока ничего не сообщается.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
27 января 2023, 22:12
27 января 2023, 23:13
23 декабря 2022, 15:04
28 февраля 2023, 12:53
28 января 2023, 15:09
Добавьте комментарий первым!
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.