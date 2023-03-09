Три человека получили ранения в результате стрельбы в центре Тель-Авива

Мужчина открыл стрельбу возле кафе на углу улиц Дизенгоф и Бен-Гурион в Тель-Авиве вечером 9 марта . Как сообщила газета The Jerusalem Post, не менее трех человек получили ранения.



На место прибыли медики и полиция. Стрелявшего задержали. О его мотивах пока ничего не сообщается.



Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

