    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -12

    1 м/с, с-з

    751мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd75.9eur80.14

    Три человека получили ранения в результате стрельбы в центре Тель-Авива

    1367
    обсудить

    Мужчина открыл стрельбу возле кафе на углу улиц Дизенгоф и Бен-Гурион в Тель-Авиве вечером 9 марта. Как сообщила газета The Jerusalem Post, не менее трех человек получили ранения.

    На место прибыли медики и полиция. Стрелявшего задержали. О его мотивах пока ничего не сообщается.

    Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Тель-АвивИзраильСтрельба на улице
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close