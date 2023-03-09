«Зенит» оказал гуманитарную помощь детям в Турции, пострадавшим от землетрясения

Футбольный клуб «Зенит» оказал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, передает местное издание Sozcu. Петербуржцы передали бывшему футболисту «Галатасарая» и «Бешикташа» Гекхану Зану футбольные мячи, пальто, шапочки и перчатки для раздачи детям, оказавшимся в зоне бедствия.



«Все дети в зоне землетрясения просили у нас футбольные мячи. Мы благодарим «Зенит», который не остался равнодушным к нашей просьбе, за то, что заставил наших ребят немного посмеяться в тяжёлых условиях», — заявил Зан.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7. 20 февраля в провинции Хатай зафиксировали два подземных толчка магнитудой 5,8 и 6,4. Ещё одно смертоносное землетрясение, магнитудой 5,6, случилось 27 февраля в Малатье.