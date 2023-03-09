Театр «Мюзик-холл» попрощается со своей сценой «Шагом в будущее»

Здание театра «Мюзик-холл» уйдет на реконструкцию в марте 2023 года, она займет, по предварительной информации, около трех лет. Последним на этой площадке станет концерт «Шаг в будущее», который пройдет 10 марта.



«На этой сцене блистали знаменитые оперные певцы Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Маттиа Баттистини, театром руководил Исаак Дунаевский, чьи годы управления были отмечены выступлениями Леонида Утесова, Клавдии Шульженко и других выдающихся артистов того времени, и конечно, зрители помнят и любят эпоху Ленинградского «Мюзик-Холла» Ильи Рахлина», — напоминают в пресс-службе театра.

