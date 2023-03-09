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    Скользкие дороги и повод заключить пари. Синоптики и МЧС ждут морозную ночь в Петербурге

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    В Петербурге предстоящая ночь может оказаться самой морозной с начала зимы. Подтвердится ли этот прогноз, будет известно завтра утром. Синоптик Михаил Леус в телеграм-канале 9 марта предупредил, что в центре города термометр ночью может показать минус 17 градусов, а в Ленинградской области может быть до минус 25.

    О морозной погоде горожан предупредили и в региональном управлении МЧС. Спасатели отмечают, что на дорогах будет скользко.

    Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов также предположил, что ночь может стать самой холодной с начала зимы, однако добавил, что есть факторы, которые могут этому помешать.

    «Всегда есть что-то против, то облака, то западный ветер», — уточнил Колесов.

    Метеоролог добавил, что 10 марта в Петербурге будет приятная погода — солнце нагреет воздух, придёт антициклон без осадков и ветра.

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