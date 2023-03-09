Скользкие дороги и повод заключить пари. Синоптики и МЧС ждут морозную ночь в Петербурге

В Петербурге предстоящая ночь может оказаться самой морозной с начала зимы. Подтвердится ли этот прогноз, будет известно завтра утром. Синоптик Михаил Леус в телеграм-канале 9 марта предупредил, что в центре города термометр ночью может показать минус 17 градусов, а в Ленинградской области может быть до минус 25.
О морозной погоде горожан предупредили и в региональном управлении МЧС. Спасатели отмечают, что на дорогах будет скользко.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов также предположил, что ночь может стать самой холодной с начала зимы, однако добавил, что есть факторы, которые могут этому помешать.
«Всегда есть что-то против, то облака, то западный ветер», — уточнил Колесов.
Метеоролог добавил, что 10 марта в Петербурге будет приятная погода — солнце нагреет воздух, придёт антициклон без осадков и ветра.