Скользкие дороги и повод заключить пари. Синоптики и МЧС ждут морозную ночь в Петербурге

В Петербурге предстоящая ночь может оказаться самой морозной с начала зимы. Подтвердится ли этот прогноз, будет известно завтра утром. Синоптик Михаил Леус в телеграм-канале 9 марта предупредил, что в центре города термометр ночью может показать минус 17 градусов, а в Ленинградской области может быть до минус 25.



О морозной погоде горожан предупредили и в региональном управлении МЧС. Спасатели отмечают, что на дорогах будет скользко.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов также предположил, что ночь может стать самой холодной с начала зимы, однако добавил, что есть факторы, которые могут этому помешать.