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    Петербуржец дал попользоваться машиной родственнику, а тот насобирал ему долгов почти на 100 тысяч

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    Судебные приставы арестовали в Петербурге автомобиль, на котором числится более полутора сотен неоплаченных штрафов ГИБДД. Оказалось, что нарушал не хозяин машины, а его родственник, а расплачиваться за это вынужден владелец.

    Во время рейда ГИБДД на улицах Петербурга инспекторы остановили автомобиль Nissan Qashqai 2013 года выпуска, владелец которого накопил 164 штрафа за превышение скорости на общую сумму 89 тысяч рублей, сообщает 9 марта пресс-служба УФССП по Петербургу. Полицейские связались с приставами Выборгского района, которые оперативно прибыли на место.

    За рулем «Ниссана» оказался не хозяин машины, а его родственник, который пользовался машиной и совершал все нарушения. «Владелец иномарки не на шутку рассердился на того, кому доверил свою машину, но найти необходимую сумму для погашения долга не счел нужным», — отметили в ведомстве. В итоге «Кашкай» был арестован и отправлен на спецстоянку. Теперь помимо задолженности хозяину машины придется оплатить еще и эвакуацию и содержание автомобиля на стоянке.

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    ПетербургСудебные приставыНарушения ПДДШтрафы ГИБДД
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