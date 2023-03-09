Петербуржец дал попользоваться машиной родственнику, а тот насобирал ему долгов почти на 100 тысяч

Судебные приставы арестовали в Петербурге автомобиль, на котором числится более полутора сотен неоплаченных штрафов ГИБДД. Оказалось, что нарушал не хозяин машины, а его родственник, а расплачиваться за это вынужден владелец.



Во время рейда ГИБДД на улицах Петербурга инспекторы остановили автомобиль Nissan Qashqai 2013 года выпуска, владелец которого накопил 164 штрафа за превышение скорости на общую сумму 89 тысяч рублей, сообщает 9 марта пресс-служба УФССП по Петербургу. Полицейские связались с приставами Выборгского района, которые оперативно прибыли на место.