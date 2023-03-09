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    В Приднестровье заявили, что предотвратили покушение на лидера республики

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    В Приднестровье предотвратили теракт против ряда должностных лиц республики, преступление готовилось по указанию Службы безопасности Украины. Подозреваемых задержали. Об этом 9 марта сообщили в министерстве государственной безопасности ПМР. РИА Новости отмечает, что покушение готовилось на главу республики Вадима Красносельского.

    Сейчас задержанные дают признательные показания. В их отношении возбуждены уголовные дела о подготовке к теракту и приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом.

    Министерство госбезопасности обещает вечером 9 марта на Первом Приднестровском телеканале показать фильм-расследование о том, как спецслужбам удалось предотвратить теракт.

    В прошлом году исполнилось 30 лет с момента ввода миротворческого контингента в Приднестровье. С тех пор в регионе находятся российские миротворческие силы. В июле 2022 года в министерстве иностранных дел Приднестровья заявили о желании ПМР войти в состав России.

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