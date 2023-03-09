В Приднестровье заявили, что предотвратили покушение на лидера республики

В Приднестровье предотвратили теракт против ряда должностных лиц республики, преступление готовилось по указанию Службы безопасности Украины. Подозреваемых задержали. Об этом 9 марта сообщили в министерстве государственной безопасности ПМР. РИА Новости отмечает, что покушение готовилось на главу республики Вадима Красносельского.



Сейчас задержанные дают признательные показания. В их отношении возбуждены уголовные дела о подготовке к теракту и приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом.