МИД Приднестровья заявил, что республика планирует войти в состав России

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) должна добиться независимости, а в будущем войти в состав России. Об этом заявил глава ее МИД Виталий Игнатьев, передает 22 июля РИА Новости.
«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным <…> независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. <…> Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно», — рассказал он.
По словам главы МИД Игнатьева, власти республики намерены добиться независимости и присоединения к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. Сроки он не назвал.