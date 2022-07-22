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    МИД Приднестровья заявил, что республика планирует войти в состав России

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    Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) должна добиться независимости, а в будущем войти в состав России. Об этом заявил глава ее МИД Виталий Игнатьев, передает 22 июля РИА Новости.

    «Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным <…> независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. <…> Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно», — рассказал он.

    По словам главы МИД Игнатьева, власти республики намерены добиться независимости и присоединения к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. Сроки он не назвал.

    В июле исполняется 30 лет с начала миротворческий операции в Приднестровье. Документ о мирном урегулировании вооруженного конфликта подписали 21 июля 1992 года, а 29 июля в регионе разместили совместные миротворческие силы.

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