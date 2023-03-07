В Петербурге судили поджигателя КАМАЗа с буром у Шуваловского карьера. Огнем он хотел спасти лес

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор местному жителю, который поджег припаркованный грузовик неподалеку от Шуваловского карьера осенью 2021 года. Свои действия мужчина объяснил протестом против вырубки леса.
Инцидент произошел около 5:19 27 сентября 2021 года, сообщает 7 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый, задумав поджечь чужую машину, приискал молоток и соорудил что-то вроде «коктейля Молотова» из пяти бутылок с горючей жидкостью. Ранним утром мужчина прибыл к дому 9, корпус 1, строение 1, по улице Лидии Зверевой, разбил молотком боковое стекло припаркованного КАМАЗа с буровой установкой, поджег свое самодельное орудие и кинул его в кабину через разбитое окно. Убедившись, что машина загорелась, злоумышленник скрылся.
Стоимость пострадавшего КАМАЗа составляла 2,78 миллиона рублей, а установленной на нем мачты буровой установки УРБ 2А2 — 875 900 рублей. У машины полностью выгорела кабина. Ущерб сначала оценивали в 6 миллионов рублей, но на суде назвали сумму в 2 033 200 рублей.
Подсудимый свою вину признал и принес извинения хозяйке КАМАЗа. Мужчина пояснил, что своими действиями хотел воспрепятствовать вырубке леса на лесном участке, где идет строительство жилья, и привлечь к ситуации внимание СМИ и организации «Гринпис». Ранее мужчина судим не был, соседями и работодателем характеризуется положительно и имеет малолетнего ребенка. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) и приговорил к 1 году и 4 месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также с него взыскали 2 033 200 рублей в пользу хозяйки грузовика.