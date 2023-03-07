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    В Петербурге судили поджигателя КАМАЗа с буром у Шуваловского карьера. Огнем он хотел спасти лес

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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Приморский районный суд Петербурга вынес приговор местному жителю, который поджег припаркованный грузовик неподалеку от Шуваловского карьера осенью 2021 года. Свои действия мужчина объяснил протестом против вырубки леса.

    Инцидент произошел около 5:19 27 сентября 2021 года, сообщает 7 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый, задумав поджечь чужую машину, приискал молоток и соорудил что-то вроде «коктейля Молотова» из пяти бутылок с горючей жидкостью. Ранним утром мужчина прибыл к дому 9, корпус 1, строение 1, по улице Лидии Зверевой, разбил молотком боковое стекло припаркованного КАМАЗа с буровой установкой, поджег свое самодельное орудие и кинул его в кабину через разбитое окно. Убедившись, что машина загорелась, злоумышленник скрылся.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Стоимость пострадавшего КАМАЗа составляла 2,78 миллиона рублей, а установленной на нем мачты буровой установки УРБ 2А2 — 875 900 рублей. У машины полностью выгорела кабина. Ущерб сначала оценивали в 6 миллионов рублей, но на суде назвали сумму в 2 033 200 рублей.

    Подсудимый свою вину признал и принес извинения хозяйке КАМАЗа. Мужчина пояснил, что своими действиями хотел воспрепятствовать вырубке леса на лесном участке, где идет строительство жилья, и привлечь к ситуации внимание СМИ и организации «Гринпис». Ранее мужчина судим не был, соседями и работодателем характеризуется положительно и имеет малолетнего ребенка. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) и приговорил к 1 году и 4 месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также с него взыскали 2 033 200 рублей в пользу хозяйки грузовика.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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