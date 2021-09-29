Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщает 29 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 27 сентября около 5:30 в полицию поступила информация о возгорании автомобиля у дома 9 по улице Лидии Зверевой. На пустыре полыхал КАМАЗ с бурильной установкой, принадлежащий 34-летней петербурженке. В результате у когда-то белого грузовика 2015 года выпуска выгорела кабина. Ущерб составил 6 миллионов рублей.

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в поджоге строительной техники в Приморском районе Петербурга. Пожар попал на камеры стоящих поодаль домов.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

С места происшествия изъяли две бутылки с жидкостью и спички. На фотографиях видно, что рядом с КАМАЗом стояли еще два грузовых автомобиля со спецоборудованием.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Следующим вечером, в 23:30 28 сентября, у дома 9 по Крестовскому проспекту полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний петербуржец, работающий электромонтером в нефтегазовой компании. Мужчина признался в умышленном поджоге техники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).