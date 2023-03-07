В Перу шесть военных утонули в реке, когда пытались спастись от агрессивных протестующих

Шесть перуанских военных утонули в реке, когда пытались спастись от участников антиправительственных протестов. Об этом 7 марта сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны страны.

В прошедшее воскресенье на территории региона Пуно дорогу военному патрулю преградила группа агрессивных протестующих. Военнослужащие не стали вступать с ними в конфликт и направились к реке, но участники протеста преследовали военных и кидали в них камни.

Из-за сильного течения шестерым военным не удалось пересечь реку, еще пятеро были госпитализированы.