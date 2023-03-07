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    В Перу шесть военных утонули в реке, когда пытались спастись от агрессивных протестующих

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    Шесть перуанских военных утонули в реке, когда пытались спастись от участников антиправительственных протестов. Об этом 7 марта сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны страны.

    В прошедшее воскресенье на территории региона Пуно дорогу военному патрулю преградила группа агрессивных протестующих. Военнослужащие не стали вступать с ними в конфликт и направились к реке, но участники протеста преследовали военных и кидали в них камни.

    Из-за сильного течения шестерым военным не удалось пересечь реку, еще пятеро были госпитализированы.

    «С обнаружением останков капрала армии Перу Карлоса Киспе Моналико были завершены спасательно-поисковые работы, начатые после печальных событий на реке Илаве. Честь и слава нашему храброму военному и пятерым его товарищам», — говорится в сообщении военного ведомства.

    В декабре 2022 года президента Перу Педро Кастильо отстранили от власти — в стране начались масштабные протесты. Их участники требуют отставки главы государства Дины Болуарте, закрытия парламента и проведения новых выборов.

    За всё время выступлений жертвами стали десятки людей, свыше 1,6 тыс. пострадали.

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    ПротестыПеру
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