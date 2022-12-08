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    El Comercio: Задержанному президенту Перу грозит до 20 лет тюрьмы

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    4 комментария

    Отстраненному от власти президенту Перу Педро Кастильо предъявили обвинение в организации мятежа. Об этом 7 декабря пишет издание El Comercio.

    Задержанный и лишенный поста глава государства обвиняется в попытке организации мятежа (ст. 346 УК Перу). По ней предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Также бывший президент обвиняется в злоупотреблении и нарушении общественного спокойствия. Кроме того, его имя фигурирует еще в нескольких уголовных делах, которые связаны с коррупцией.

    Накануне парламент Перу отстранил Кастильо от власти, хотя сам президент объявил об его роспуске. Полиция и военные поддержали парламентариев. Вскоре в качестве главы государства присягу приняла первый вице-президент Перу Дина Болуарте.

    В настоящее время бывший глава государства Педро Кастильо задержан. Подробнее можно прочитать здесь.

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    Комментарии 4

    ProstoZloy08 Дек 2022 в 09:18
    Всё-таки парламентская республика имеет свои неоспоримые преимущества.
    +4−0
    Заливщик голосовых планок08 Дек 2022 в 09:05
    Бездуховные! Вокруг одиозных лидеров сплачиваться надо, а не сажать их на 20 лет!
    +1−1
    Guddd-Head08 Дек 2022 в 09:04
    Могут! 👍
    +3−0
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