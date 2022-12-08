El Comercio: Задержанному президенту Перу грозит до 20 лет тюрьмы

Отстраненному от власти президенту Перу Педро Кастильо предъявили обвинение в организации мятежа. Об этом 7 декабря пишет издание El Comercio.

Задержанный и лишенный поста глава государства обвиняется в попытке организации мятежа (ст. 346 УК Перу). По ней предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Также бывший президент обвиняется в злоупотреблении и нарушении общественного спокойствия. Кроме того, его имя фигурирует еще в нескольких уголовных делах, которые связаны с коррупцией.

Накануне парламент Перу отстранил Кастильо от власти, хотя сам президент объявил об его роспуске. Полиция и военные поддержали парламентариев. Вскоре в качестве главы государства присягу приняла первый вице-президент Перу Дина Болуарте.