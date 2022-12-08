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    В Перу объявили импичмент второму президенту за два года. Он задержан, во главе страны женщина

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    2 комментария

    В Перу распущенный президентом Педро Кастильо парламент утвердил его импичмент. Экс-глава государства задержан полицией, сообщают 7 декабря La Vanguardia и El Comercio.

    Импичмент Кастильо объявили с третьего раза — отстранить его пытались в декабре прошлого года и марте. Решение принято 101 голосом против десяти при шести воздержавшихся.

    За несколько часов до голосования Кастильо объявил о роспуске парламента, ввёл в стране комендантский час и анонсировал разработку новой Конституции. Государственные министры его не поддержали. Семеро, в том числе министр обороны, ушли в отставку. На стороне конгресса выступили Национальная полиция и Вооруженные силы страны.

    Конгресс обвинил президента в коррупционных преступлениях. Кастильо отрицает вину и называет обвинения бездоказательными.

    El Comercio пишет, что после импичмента Кастильо покинул дворец правительства и направился в штаб-квартиру, где был задержан полицией вместе с женой и детьми.

    Присягу в качестве нового главы республики принесла вице-президент Перу Дина Болуарте. Это первая женщина-президент в истории страны.

    В 2016 году в Перу начался политический кризис, президенты и парламент пытаются сменить друг друга. В 2020 году конгресс объявил импичмент Мартину Вискарре, его обвиняли во взяточничестве во время его губернаторства в одном из регионов. Бывший учитель из крестьянской семьи Педро Кастильо занял президентский пост в июне 2021 года. Отмечается, что в опросах общественного мнения он в три раза популярнее парламента.

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    Комментарии 2

    Дядя Бо08 Дек 2022 в 01:25
    Раскачивают лодку.
    +0−0
    RR_197808 Дек 2022 в 01:23
    Как это задержан? "Вы, что, с ума сошли?"
    +1−0
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