В Перу объявили импичмент второму президенту за два года. Он задержан, во главе страны женщина

В Перу распущенный президентом Педро Кастильо парламент утвердил его импичмент. Экс-глава государства задержан полицией, сообщают 7 декабря La Vanguardia и El Comercio.
Импичмент Кастильо объявили с третьего раза — отстранить его пытались в декабре прошлого года и марте. Решение принято 101 голосом против десяти при шести воздержавшихся.
За несколько часов до голосования Кастильо объявил о роспуске парламента, ввёл в стране комендантский час и анонсировал разработку новой Конституции. Государственные министры его не поддержали. Семеро, в том числе министр обороны, ушли в отставку. На стороне конгресса выступили Национальная полиция и Вооруженные силы страны.
Конгресс обвинил президента в коррупционных преступлениях. Кастильо отрицает вину и называет обвинения бездоказательными.
El Comercio пишет, что после импичмента Кастильо покинул дворец правительства и направился в штаб-квартиру, где был задержан полицией вместе с женой и детьми.
Присягу в качестве нового главы республики принесла вице-президент Перу Дина Болуарте. Это первая женщина-президент в истории страны.
В 2016 году в Перу начался политический кризис, президенты и парламент пытаются сменить друг друга. В 2020 году конгресс объявил импичмент Мартину Вискарре, его обвиняли во взяточничестве во время его губернаторства в одном из регионов. Бывший учитель из крестьянской семьи Педро Кастильо занял президентский пост в июне 2021 года. Отмечается, что в опросах общественного мнения он в три раза популярнее парламента.