В Перу объявили импичмент второму президенту за два года. Он задержан, во главе страны женщина

В Перу распущенный президентом Педро Кастильо парламент утвердил его импичмент. Экс-глава государства задержан полицией, сообщают 7 декабря La Vanguardia и El Comercio.



Импичмент Кастильо объявили с третьего раза — отстранить его пытались в декабре прошлого года и марте. Решение принято 101 голосом против десяти при шести воздержавшихся.

За несколько часов до голосования Кастильо объявил о роспуске парламента, ввёл в стране комендантский час и анонсировал разработку новой Конституции. Государственные министры его не поддержали. Семеро, в том числе министр обороны, ушли в отставку. На стороне конгресса выступили Национальная полиция и Вооруженные силы страны.