«Прогресс» снова спас МКС от мусора на орбите

Грузовой космический корабль «Прогресс» помог Международной космической станции изменить орбиту, чтобы уклониться от столкновения с космическим мусором. Двигатели пришлось включить в 15:42 по московскому времени. Об этом 6 марта рассказали в Роскосмосе.



Орбиту МКС приходится корректировать из-за мусора не в первый раз. Иногда появление мусора вблизи станции влияет на график работы экипажа — например, в декабре прошлого года американским астронавтам пришлось отменить выход в открытый космос. В тот раз МКС выручил «Прогресс МС-20».

По данным Роскосмоса, за всё время эксплуатации МКС её орбиту приходилось корректировать более трёхсот раз — большую часть таких операций выполняли «Прогрессы».