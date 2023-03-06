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    «Прогресс» снова спас МКС от мусора на орбите

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    Грузовой космический корабль «Прогресс» помог Международной космической станции изменить орбиту, чтобы уклониться от столкновения с космическим мусором. Двигатели пришлось включить в 15:42 по московскому времени. Об этом 6 марта рассказали в Роскосмосе.

    Орбиту МКС приходится корректировать из-за мусора не в первый раз. Иногда появление мусора вблизи станции влияет на график работы экипажа — например, в декабре прошлого года американским астронавтам пришлось отменить выход в открытый космос. В тот раз МКС выручил «Прогресс МС-20».

    По данным Роскосмоса, за всё время эксплуатации МКС её орбиту приходилось корректировать более трёхсот раз — большую часть таких операций выполняли «Прогрессы».

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