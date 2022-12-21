МКС уклонилась от космического мусора с помощью «Прогресса»

Орбиту Международной космической станции пришлось скорректировать для уклонения от столкновения с космическим мусором с помощью двигателей российского грузового корабля «Прогресс МС-20». О проведённом манёвре в среду, 21 декабря, сообщили в Роскосмосе.



Как уточнили в госкорпорации, двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента станции, были включены в 16:42 мск. Они проработали 620,6 секунды и выдали импульс величиной 1 м/с.



По предварительным данным, после выполнения манёвра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 км, составив 417,97 км.

