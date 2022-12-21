МКС уклонилась от космического мусора с помощью «Прогресса»

Орбиту Международной космической станции пришлось скорректировать для уклонения от столкновения с космическим мусором с помощью двигателей российского грузового корабля «Прогресс МС-20». О проведённом манёвре в среду, 21 декабря, сообщили в Роскосмосе.
Как уточнили в госкорпорации, двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента станции, были включены в 16:42 мск. Они проработали 620,6 секунды и выдали импульс величиной 1 м/с.
По предварительным данным, после выполнения манёвра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 км, составив 417,97 км.
В Роскосмосе также отметили, что за всё время полета станции были проведены 330 коррекций высоты её орбиты, в том числе 179 — с помощью двигателей грузовых кораблей «Прогресс».
Ранее «Фонтанка» писала, что специалисты Роскосмоса обнаружили возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22», из-за которого на нём произошла утечка.