На корабле «Союз» нашли возможное место повреждения, из-за чего произошла утечка

Специалисты Роскосмоса обнаружили возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22», из-за которого произошла утечка. Сделано это было по визуальным материалам, поступившим на Землю, сообщили 19 декабря в госкорпорации.



В настоящий момент специалисты продолжают анализировать поступившие данные. Температура на борту «Союза МС-22» снизилась, оставаясь в пределах нормы, уточнили в Роскосмосе.



Напомним, в ночь на 15 декабря на МКС произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля «Союз МС-22».



«Фонтанка» сообщала, что из-за инцидента было принято решение отменить выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было зафиксировано, как из «Союза» бьют фонтаны технической жидкости.

