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    На корабле «Союз» нашли возможное место повреждения, из-за чего произошла утечка

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    3 комментария

    Специалисты Роскосмоса обнаружили возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22», из-за которого произошла утечка. Сделано это было по визуальным материалам, поступившим на Землю, сообщили 19 декабря в госкорпорации.

    В настоящий момент специалисты продолжают анализировать поступившие данные. Температура на борту «Союза МС-22» снизилась, оставаясь в пределах нормы, уточнили в Роскосмосе.

    Напомним, в ночь на 15 декабря на МКС произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля «Союз МС-22».

    «Фонтанка» сообщала, что из-за инцидента было принято решение отменить выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было зафиксировано, как из «Союза» бьют фонтаны технической жидкости.

    В СМИ появилась информация, что из-за повреждения температура на борту космического корабля поднялась до +50 градусов. В Роскосмосе это опровергли.

    Также в госкорпорации заявили, что причиной утечки на корабле «Союз МС-22» могло стать попадание микрометеорита.

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    Комментарии 3

    Две монеты19 Дек 2022 в 13:48
    Была идея, что это гвоздь под ещё одну икону забивали и перестарались. Но вряд ли... Это же научный модуль, зачем там иконы.
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