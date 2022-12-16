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    Роскосмос опроверг информацию о повышении температуры на корабле «Союз» до 50 градусов

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    3 комментария

    Распространённая в СМИ информация о повышении температуры на борту пилотируемого корабля «Союз МС-22» якобы до +50 градусов не соответствует действительности. Об этом во второй половине дня 16 декабря сообщили в Роскосмосе.

    Специалисты ЦУП совместно с космонавтами на борту МКС провели ряд тестов систем корабля и зафиксировали отметку около +30 градусов. Это незначительное изменение температурного режима, пояснили в госкорпорации.

    «Изменения температурного режима сейчас не критичны для работы техники и комфорта экипажа станции, в том числе и по докладам самого экипажа, и не представляют угрозы для жизни и здоровья космонавтов», — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее государственное агентство РИА Новости со ссылкой на информированного источника сообщило, что температура на борту пристыкованного к МКС «Союза МС-22» из-за аварии в системе охлаждения за сутки поднялась до +50 градусов.

    В ночь на 15 декабря произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля «Союз МС-22», который пристыкован к МКС.

    «Фонтанка» сообщала, что из-за инцидента было принято решение отменить выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было зафиксировано, как из «Союза» бьют фонтаны технической жидкости.

    В Роскосмосе позже заявили, что причиной утечки на корабле «Союз МС-22» могло стать попадание микрометеорита.

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    Комментарии 3

    Нетот Фонтан16 Дек 2022 в 16:58
    А вот в кочегарках линкоров РИ было за 60. Еще песня была "про на палубу вышел дыхания уж нет". Алкаш Юра ремиксил.
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