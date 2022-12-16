Роскосмос опроверг информацию о повышении температуры на корабле «Союз» до 50 градусов

Распространённая в СМИ информация о повышении температуры на борту пилотируемого корабля «Союз МС-22» якобы до +50 градусов не соответствует действительности. Об этом во второй половине дня 16 декабря сообщили в Роскосмосе.



Специалисты ЦУП совместно с космонавтами на борту МКС провели ряд тестов систем корабля и зафиксировали отметку около +30 градусов. Это незначительное изменение температурного режима, пояснили в госкорпорации.



«Изменения температурного режима сейчас не критичны для работы техники и комфорта экипажа станции, в том числе и по докладам самого экипажа, и не представляют угрозы для жизни и здоровья космонавтов», — говорится в сообщении.

