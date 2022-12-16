РИА: Температура на корабле «Союз» после аварии поднялась до +50 градусов

За сутки температура воздуха на борту космического корабля «Союз МС-22» из-за аварии в системе охлаждения поднялась до +50 градусов. В настоящий момент специалисты Роскосмоса работают над её снижением. Об этом со ссылкой на источник в космической отрасли 16 декабря сообщает РИА Новости.
Ранее другой информированный источник агентства сообщил, что из-за аварии в системе терморегулирования корабля, которая поддерживает правильную температуру и влажность, приборы «Союза» могут выйти из строя. Также он отмечал, что из-за ЧП запланированный на март 2023 года запуск пилотируемого корабля «Союз МС-23» могут перенести на более ранний срок.
Напомним, в ночь на 15 декабря произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля «Союз МС-22», который пристыкован к МКС.
«Фонтанка» сообщала, что из-за инцидента было принято решение отменить выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было зафиксировано, как из «Союза» бьют фонтаны технической жидкости.
В Роскосмосе позже заявили, что причиной утечки на корабле «Союз МС-22» могло стать попадание микрометеорита.