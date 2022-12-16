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    РИА: Температура на корабле «Союз» после аварии поднялась до +50 градусов

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    За сутки температура воздуха на борту космического корабля «Союз МС-22» из-за аварии в системе охлаждения поднялась до +50 градусов. В настоящий момент специалисты Роскосмоса работают над её снижением. Об этом со ссылкой на источник в космической отрасли 16 декабря сообщает РИА Новости.

    Ранее другой информированный источник агентства сообщил, что из-за аварии в системе терморегулирования корабля, которая поддерживает правильную температуру и влажность, приборы «Союза» могут выйти из строя. Также он отмечал, что из-за ЧП запланированный на март 2023 года запуск пилотируемого корабля «Союз МС-23» могут перенести на более ранний срок.

    Напомним, в ночь на 15 декабря произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля «Союз МС-22», который пристыкован к МКС.

    «Фонтанка» сообщала, что из-за инцидента было принято решение отменить выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было зафиксировано, как из «Союза» бьют фонтаны технической жидкости.

    В Роскосмосе позже заявили, что причиной утечки на корабле «Союз МС-22» могло стать попадание микрометеорита.

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    Комментарии 8

    Nerevar16 Дек 2022 в 16:38
    Придётся присылать другой “Союз” или, наступив гордыне на горло, прислать “Дракона” если что. На этом “Союзе” лететь явно не стоит. Роскосмос выручал американцев, вот и они пусть тоже выручают. Космос вне санкций и вне политики как ни странно.
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