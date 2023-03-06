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    Московское шоссе встало в многокилометровой пробке: фурам не заехать на мост

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    Снежная погода и грузовики устроили транспортный коллапс в Пушкинском районе Петербурга утром 6 марта. В огромной пробке встало Московское шоссе.

    По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Сергея, на Московском шоссе фуры не могут заехать на мост. На дороге — снежная каша. Из-за большегрузов стоит и другой транспорт.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону Петербурга тянется от АЗС «Газпромнефть» до Витебского проспекта. Его длина составляет 7,8 километра — это уже больше половины заторов в утреннем топ-5. В пробке можно потерять почти полтора часа, тогда как обычно этот участок проезжается за 38 минут. Затор наблюдается и в сторону области: плотнее всего от КАД до Паровозной дороги, затем — на перекрестке с Курьерским проездом и после — перед Ленсоветовской дорогой.

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    Пробки и аварии растут на заснеженных дорогах Петербурга второй день. Накануне «день жестянщика» продолжался до самой ночи. А утром понедельника «Яндекс» фиксировал аномальные 8 баллов.

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