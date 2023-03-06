Московское шоссе встало в многокилометровой пробке: фурам не заехать на мост

Снежная погода и грузовики устроили транспортный коллапс в Пушкинском районе Петербурга утром
По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Сергея, на Московском шоссе фуры не могут заехать на мост. На дороге — снежная каша. Из-за большегрузов стоит и другой транспорт.
По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону Петербурга тянется от АЗС «Газпромнефть» до Витебского проспекта. Его длина составляет 7,8 километра — это уже больше половины заторов в утреннем
Пробки и аварии растут на заснеженных дорогах Петербурга второй день. Накануне «день жестянщика» продолжался до самой ночи. А утром понедельника «Яндекс» фиксировал аномальные