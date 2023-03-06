Понедельник встретил водителей аномальными пробками. На Планерной ДТП собрало очередь из автобусов

читательница «Фонтанки» Таня
Дороги в Петербурге в утренний час пик 6 марта оказались загружены на 8 баллов — на 2 балла больше обычного. В Приморском районе небольшое ДТП устроило целый транспортный коллапс, собрав пробку из автобусов.
На углу Планерной и Глухарской улиц столкнулись несколько легковых автомобилей, из-за чего оказался затруднен проезд и встали автобусы, сообщает читательница «Фонтанки» Таня. В «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» говорят о ДТП с участием трех машин, перегородившем два ряда. Особенно плотная пробка собралась на Планерной улице, в том числе из автобусов.
В Новом Девяткино глухую пробку собрала авария с маршруткой, которую развернуло на несколько рядов, пишут в «ДТП и ЧП». По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону Петербурга тянется почти на 3 километра, начинаясь от КАД.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Аномально плотное движение в городе до сих пор. Дороги загружены на 6 баллов вместо обычных для одиннадцатого часа утра четырех. На Софийской улице наблюдается затор в 6,2 километра — от реки Кузьминки до КАД. Пробка там — одна из крупнейших за утро. Самые большие заторы этим утром были:
- в 9:24 на внутреннем кольце КАД — 8,8 км от реки Оккервиль до проспекта Обуховской Обороны;
- в 9:52 на Софийской улице — 8 км от реки Кузьминки до Дунайского проспекта;
- в 9:28 на Шлиссельбургском проспекте и проспекте Обуховской Обороны — 7,8 км от Прибрежной улицы до улицы Крупской;
- в 9:36 на внешнем кольце КАД — 7,3 км от Пулковского шоссе до Софийской улицы;
- в 8:28 на проспекте Культуры, Тихорецком проспекте и Политехнической улице — 7,1 км от КАД до площади Мужества.