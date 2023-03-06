«День жестянщика» в Петербурге продолжился вечером. Сносит не только машины, но и вагоны

День уже закончился, а «жесть» на дорогах Петербурга продолжается. Сообщения об авариях от очевидцев продолжают поступать до ночи.



Трамвай сошел с рельсов вечером 5 марта на перекрёстке улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта, рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях отмечают, что то же самое произошло на улице Десантников.

