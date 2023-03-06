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    «День жестянщика» в Петербурге продолжился вечером. Сносит не только машины, но и вагоны

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    6 комментариев

    День уже закончился, а «жесть» на дорогах Петербурга продолжается. Сообщения об авариях от очевидцев продолжают поступать до ночи.

    Трамвай сошел с рельсов вечером 5 марта на перекрёстке улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта, рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях отмечают, что то же самое произошло на улице Десантников.

    Два ДТП и пять машин насчитали очевидцы на путепроводе, ведущем от Московского шоссе к Колпино.

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    Вот так выглядела в воскресенье поездка на КАД.

    Столкнувшиеся машины частично или полностью перекрывали улицы.

    Водители жаловались, что на дорогах скользко, и машины заносит.

    5 марта в Петербурге с перерывами шёл снег. Аварии на дорогах начались с самого утра, и сообщений о них было так много, что можно говорить о «дне жестянщика».

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    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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