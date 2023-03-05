День жестянщика в Петербурге. Машины собираются в «паровозы» и вылетают с дороги, на Приморском — «флешмоб»

В воскресенье, 5 марта, в петербургских соцсетях необычно много сообщений о ДТП от очевидцев. Это и массовые аварии, и наезды на препятствия, и «догонялки», и заносы. Число ДТП обычно растет в дни сильных осадков, а сегодня именно так: мощный снегопад с утра осложнил дорожное движение и продолжается местами в течение всего дня. Такой день впору называть днем жестянщика.
«Сегодня множество аварий на Московском шоссе, на участке от Купчино до «Ленты». Погода поспособствовала», — пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
В частности, у Шушар маршрутка ушла в отбойник. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, никто не пострадал.
На перекрестке проспекта Королева и улицы Шаврова, по словам очевидцев, «Аутлендер» подрезал БМВ. Людей на остановке спас столб.
Еще один водитель нашел столб при въезде на КАД на Красносельском шоссе, передает телеграм-канал «Мегаполис». В столб врезался и автобус в Колпино, «Фонтанка» сообщала, что там никто не пострадал.
По четыре машины очевидцы насчитали в «паровозиках» на Троицком мосту и Приморском проспекте у Липовой аллеи.
«Множество ДТП на Приморском проспекте в районе Лисьего Носа. Как из города, так и в город», — рассказывают в «ДТП и ЧП». «Дорожный инспектор» тоже показывает аварии оттуда.
Автор: <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="_">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
Автор: <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="_">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
Похожее ДТП случилось на Коннолахтинской дороге: BMW X7 унесло в кювет, «стоят ДПС и фура», пишут в «ДТП и ЧП».
Небольшое, но яркое ДТП горожанин сфотографировал у дома 21, корпус 1 по Дачному проспекту. По его словам, «Яндекс.Маркет» нашел «Яндекс.Такси» на тротуаре.
Это только часть постов из соцсетей. Пробок к вечеру тоже стало много. К 17:30 «Яндекс» оценил загруженность дорог Петербурга в 3 балла, что на 1 больше обычного.