День жестянщика в Петербурге. Машины собираются в «паровозы» и вылетают с дороги, на Приморском — «флешмоб»

В воскресенье, 5 марта, в петербургских соцсетях необычно много сообщений о ДТП от очевидцев. Это и массовые аварии, и наезды на препятствия, и «догонялки», и заносы. Число ДТП обычно растет в дни сильных осадков, а сегодня именно так: мощный снегопад с утра осложнил дорожное движение и продолжается местами в течение всего дня. Такой день впору называть днем жестянщика.



«Сегодня множество аварий на Московском шоссе, на участке от Купчино до «Ленты». Погода поспособствовала», — пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

