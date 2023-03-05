Лазурный автобус в Колпино приехал в столб

После снегопада 5 марта в Колпино пассажирский автобус врезался в столб, на котором установлены светофор и дорожные знаки. Обошлось без травм.
Очевидцы в соцсетях, в частности в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», сообщают, что ДТП произошло на пересечении улиц Веры Слуцкой и Пролетарской. По их словам, автобус занесло.
В компании-перевозчике «Вест-Сервис» «Фонтанке» пояснили, что автобус при повороте налево задел мачту освещения. Никто не пострадал. Водителя отстранили от работы, пока комиссия по безопасности дорожного движения не разберется в обстоятельствах происшествия.
Напомним, с утра в Петербурге дорожное движение осложняет снег. Улично-дорожную сеть убирают 801 машина и 718 специалистов ручного труда.