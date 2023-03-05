При пустых дорогах на Пироговской набережной коллапс

Плотная пробка выросла утром 5 марта на Пироговской набережной в Петербурге, притом что дороги пустые — 2 балла по шкале «Яндекса».
Под Сампсониевским мостом произошло ДТП, дорога перекрыта, сообщает телеграм-канал «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев. В «Яндекс.Картах» тоже стоят отметки об аварии на все полосы.
Дорожное движение в городе осложняет сильный снегопад, он продолжится в течение дня. В дни сильных осадков аварий обычно становится больше. Так, «Мегаполис» информирует и о ДТП на перекрёстке Десантников и Петергофское шоссе. Пробки там не наблюдается.