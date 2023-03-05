МЧС предупреждает о «неблагоприятном погодном явлении». Петербург догоняет Москву

В Петербург вернулась зима. Снегопад такой, что супервидовые веб-камеры не могут «разглядеть» далёкие здания. Вот так выглядит Петропавловский собор, если смотреть на него с Петровской набережной.

ГУ МЧС по Петербургу утром 5 марта предупреждает «о неблагоприятном погодном явлении». По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня в течение дня в городе местами ожидается сильный снег.

Тем временем в Москве мартовские сугробы побили рекорд зимы. Высота снежного покрова в регионе достигла 41–55 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр «ФОБОС». Рекорд нынешней зимы по высоте столичных сугробов был зафиксирован 20-го и 25 февраля (38 сантиметров).

Какая погода прямо сейчас в центре Петербурга, вы можете увидеть в трансляции супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».

