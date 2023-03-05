    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, сильный снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, сев

    745мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.46eur80.05

    МЧС предупреждает о «неблагоприятном погодном явлении». Петербург догоняет Москву

    9976
    8 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербург вернулась зима. Снегопад такой, что супервидовые веб-камеры не могут «разглядеть» далёкие здания. Вот так выглядит Петропавловский собор, если смотреть на него с Петровской набережной.

    ПоделитьсяПоделиться

    Едва различима и Пироговская набережная.

    ПоделитьсяПоделиться

    ГУ МЧС по Петербургу утром 5 марта предупреждает «о неблагоприятном погодном явлении». По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня в течение дня в городе местами ожидается сильный снег.

    Тем временем в Москве мартовские сугробы побили рекорд зимы. Высота снежного покрова в регионе достигла 41–55 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр «ФОБОС». Рекорд нынешней зимы по высоте столичных сугробов был зафиксирован 20-го и 25 февраля (38 сантиметров).

    Какая погода прямо сейчас в центре Петербурга, вы можете увидеть в трансляции супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода веснойСнегПогода в Петербурге
    ЛАЙК6
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close