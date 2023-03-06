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    Депутаты устроили драку в грузинском парламенте, когда обсуждали закон об иноагентах

    2019
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    В Грузии во время рассмотрения законопроекта об иностранных агентах депутаты устроили драку в парламенте. Кадры 6 марта транслировались грузинскими телеканалами в прямом эфире.

    Параллельно с рассмотрением законопроекта у входа в парламент в Тбилиси проходит митинг против принятия закона. На самом заседании началась драка между парламентским большинством и оппозиционными депутатами. Потасовка перетекла из зала заседания в холл парламента.

    Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», как пишет РИА Новости, внесли на рассмотрение парламентарии движения «Сила народа». Они предлагают создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают финансирование от иностранных государств.

    Обладающие большинством в парламенте представители правящей партии «Грузинская мечта» сообщали о намерении поддержать законопроект.

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    ГрузияДепутатыДрака
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