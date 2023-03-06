Депутаты устроили драку в грузинском парламенте, когда обсуждали закон об иноагентах

В Грузии во время рассмотрения законопроекта об иностранных агентах депутаты устроили драку в парламенте. Кадры
Параллельно с рассмотрением законопроекта у входа в парламент в Тбилиси проходит митинг против принятия закона. На самом заседании началась драка между парламентским большинством и оппозиционными депутатами. Потасовка перетекла из зала заседания в холл парламента.
Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», как пишет РИА Новости, внесли на рассмотрение парламентарии движения «Сила народа». Они предлагают создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают финансирование от иностранных государств.
Обладающие большинством в парламенте представители правящей партии «Грузинская мечта» сообщали о намерении поддержать законопроект.