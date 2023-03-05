Площадь ледяного кольца вокруг Антарктиды упала до минимума

Площадь морского ледяного пояса Антарктиды сократилась до 1,79 миллиона квадратных километров. Это минимальное значение за 44 года спутниковых наблюдений и третий антирекорд с 25 февраля 2022 года, передает данные ученых «Интерфакс» 5 марта. Этот процесс усиливает воздействие штормов на шельфовые ледники, а их таяние грозит повышением уровня мирового океана. Особенно опасен в этом отношении ледник Туэйтса в море Амундсена, известный как ледник судного дня. В нем столько воды, что если он растает, мировой океан поднимется на полметра.



«Мы видим меньше льда повсюду. Это циркумполярное событие», — цитирует The Guardian эксперта по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилла Хоббса.

