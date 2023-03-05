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    Наука

    Площадь ледяного кольца вокруг Антарктиды упала до минимума

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    Площадь морского ледяного пояса Антарктиды сократилась до 1,79 миллиона квадратных километров. Это минимальное значение за 44 года спутниковых наблюдений и третий антирекорд с 25 февраля 2022 года, передает данные ученых «Интерфакс» 5 марта. Этот процесс усиливает воздействие штормов на шельфовые ледники, а их таяние грозит повышением уровня мирового океана. Особенно опасен в этом отношении ледник Туэйтса в море Амундсена, известный как ледник судного дня. В нем столько воды, что если он растает, мировой океан поднимется на полметра.

    «Мы видим меньше льда повсюду. Это циркумполярное событие», — цитирует The Guardian эксперта по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилла Хоббса.

    Сокращение площади морского льда на Южном полюсе согласуется со всеми климатическими моделями, предполагающими глобальное потепление, отмечает климатолог из Университета Монаша Ариан Пэрич. «На этот счет существует широкий консенсус», — отмечает она.

    «Антарктида может показаться далекой, но изменения там могут повлиять на глобальный климат, а таяние ледяных щитов отразится на прибрежных сообществах по всему миру», — резюмирует ученый.

    Судьба Антарктиды — особенно льда на суше — важна, потому что континент содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень моря на много метров в случае таяния, подчеркивается в публикации.

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    АнтарктидаГлобальное потеплениеКлиматологТаяние льдов
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