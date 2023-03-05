Мальчику, сбитому в коляске на Каменноостровском, нет и трех месяцев от роду. ДТП попало на видео

Серьезное ДТП с пешеходами на Петроградской стороне зафиксировала камера наружного наблюдения. Женщина с коляской первая шагнула на «зебру», других пешеходов спасли секунды.
ДТП, напомним, произошло вчера в 20:50 у дома 32 по Каменноостровскому проспекту, у пересечения с Большой Пушкарской улицей. «Фонтанка» писала, что
По данным «Фонтанки», водитель «Лады», петербурженка, с начала прошлого года пять раз привлекалась к ответственности за нарушения ПДД. Больше всего (три раза) — за превышение скорости. Про пешеходов известно, что они живут неподалеку, на Каменноостровском.