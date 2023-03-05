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    Мальчику, сбитому в коляске на Каменноостровском, нет и трех месяцев от роду. ДТП попало на видео

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    Серьезное ДТП с пешеходами на Петроградской стороне зафиксировала камера наружного наблюдения. Женщина с коляской первая шагнула на «зебру», других пешеходов спасли секунды. 5 марта «Фонтанке» стали известны некоторые подробности.

    ДТП, напомним, произошло вчера в 20:50 у дома 32 по Каменноостровскому проспекту, у пересечения с Большой Пушкарской улицей. «Фонтанка» писала, что 58-летняя пенсионерка на своей «Ладе» проехала на красный сигнал светофора и сбила 39-летнюю женщину с коляской. Пострадал мальчик, которому нет и трех месяцев (он родился в декабре). У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. В состоянии средней тяжести его доставили в детскую городскую больницу №19 имени Раухфуса. Петербургское ГУ МВД сообщало о госпитализации и матери, и ребенка.

    По данным «Фонтанки», водитель «Лады», петербурженка, с начала прошлого года пять раз привлекалась к ответственности за нарушения ПДД. Больше всего (три раза) — за превышение скорости. Про пешеходов известно, что они живут неподалеку, на Каменноостровском.

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