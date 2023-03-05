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    Мать с младенцем из коляски в больнице после ДТП на Каменноостровском. Их сбила женщина

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    7 комментариев

    В ДТП в Петроградском районе никто не погиб. Пострадавших — двое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    4 марта в 20:45 на Каменноостровском проспекте, 32, женщина 1964 года рождения на «Ладе Калине» (ВАЗ-111940), двигаясь от Большого проспекта в сторону улицы Рентгена, сбила на регулируемом пешеходном переходе женщину с коляской. По предварительной версии, 39-летняя мать переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Известно, что она гражданка одной из стран ближнего зарубежья. Женщина и её ребёнок 2022 года рождения госпитализированы, оба — в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП полиция проводит проверку.

    В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что коляска была украшена воздушными шариками. «Проходила мимо чуть позже, эта коляска, шарик и огромная кукла в коробке... Тронуло до глубины души», — рассказывает Карина.

    Ранее «Фонтанка» сообщала об этом ДТП со ссылкой на очевидца. Он предположил, что сбили бабушку, мать и коляску, и что бабушка погибла. Эта информация не подтвердилась.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 7

    Гость05 Мар 2023 в 00:39
    Ой что ща будет.....
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