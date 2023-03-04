Власти пообещали новый дом семье мальчика Федора. Он рассказал, что произошло

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» 4 марта пообещал купить дом для многодетной семьи мальчика Федора, пострадавшего после нападения диверсантов.



«Не просто куплю, а куплю вам дом и сделаем вам ремонт хороший», — сказал Богомаз матери ребенка во время посещения их в больнице (цитата по РИА Новости).



По словам женщины, семья проживала в доме без удобств. По данным СМИ, семья эта многодетная, двое старших братьев находятся сейчас на передовой.



2 марта на территорию Климовского района с Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля. Водители погибли. Ранение получил 10-летний Федор, который вместе с двумя девочками ехал в школу. Мальчику удалось выбраться самому и вывести девочек. В эфире «России 24» мальчик рассказал, что произошло.

