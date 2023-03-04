Власти пообещали новый дом семье мальчика Федора. Он рассказал, что произошло

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» 4 марта пообещал купить дом для многодетной семьи мальчика Федора, пострадавшего после нападения диверсантов.
«Не просто куплю, а куплю вам дом и сделаем вам ремонт хороший», — сказал Богомаз матери ребенка во время посещения их в больнице (цитата по РИА Новости).
По словам женщины, семья проживала в доме без удобств. По данным СМИ, семья эта многодетная, двое старших братьев находятся сейчас на передовой.
2 марта на территорию Климовского района с Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля. Водители погибли. Ранение получил 10-летний Федор, который вместе с двумя девочками ехал в школу. Мальчику удалось выбраться самому и вывести девочек. В эфире «России 24» мальчик рассказал, что произошло.
«Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка и кровь пошла, я так понял, что это пуля», — пояснил мальчик (цитата по «Газете.Ru»).
Кроме того, в эфире медики прокомментировали состояние ребенка. Оно пока тяжёлое.
«Послеоперационный период протекает без особенностей. Сегодня вторые сутки после операции, состояние мы расцениваем как тяжелое, соответствующее сегодняшнему дню после операции», — сказал главный врач ГБУЗ «Брянская областная детская больница» Виктор Алекса (цитата по ТАСС).
Он добавил, что у Фёдора сохраняется болевой синдром и это накладывает особенности на его состояние.
«Ребенок ест, пьет. Сейчас стараемся его активизировать, чтобы он двигал побольше руками, ногами, дышал поглубже», — подчеркнул Алекса.
Напомним, мальчик перенес операцию. Региональные власти готовят документы на награждение его медалью «За отвагу».