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    И это тоже не НЛО. В небе над Петербургом снова заметили странное

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    Петербуржцы продолжают следить за ночным небом и рассказывать об увиденном «Фонтанке». В ночь на 4 марта их насторожила луна — у светила появилось яркое обрамление.

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    Такой рисунок напоминает лунное гало, при котором вокруг источника появляется вторичное свечение, как правило, в форме кольца или круга. Преимущественно, гало возникает из-за ледяных кристаллов в верхних слоях тропосферы.

    «Фонтанка» рассказывала об этом природном явлении. Подобные яркие диски появляются не только вокруг Луны, но и вокруг Солнца. Подробнее о том, что ещё можно случайно принять за НЛО, читайте в нашем материале.

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