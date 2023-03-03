Кровь, неприличные жесты и первая победа. Как прошел для СКА второй матч плей-офф

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После сенсационного поражения в первом матче первого раунда плей-офф СКА взял реванш у минского «Динамо». Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как это было.

Старт у нынешнего плей-офф КХЛ получился самым неожиданным за всю историю лиги. Шесть из восьми первых матчей первого раунда выиграли команды с более низким посевом, что стало рекордом. Отличился тут и петербургский СКА, неожиданно проигравший у себя дома минскому «Динамо».



Армейцы с Невы по итогам регулярного чемпионата заняли первое место, выиграв Кубок Континента. Минское «Динамо» наоборот: лишь в последний момент обеспечило себе место в плей-офф. Минчане — команда без ярких звезд и сильных вратарей. Выделяется лишь фигура главного тренера Крэйга Вудкрофта, который способен в отдельных матчах настроить команду. Но в регулярном чемпионате в играх со СКА у него это ни разу не получилось: петербуржцы победили во всех четырех матчах: 5:1, 3:2ОТ, 7:2, 5:3.



«Нас ждет серьезный соперник. Сильная команда с хорошим тренерским штабом. Играют в канадском стиле — мы серьезно готовимся», — произносил перед началом серии, казалось, дежурные фразы главный тренер СКА Роман Ротенберг.



Никто не сомневался, что первый раунд плей-офф станет для армейцев с Невы легкой прогулкой, но не тут-то было. Минчане вышли на первый матч 1 марта как на игру всей своей жизни. Первые два периода закончились вничью: Петербург дважды вел в счете, но оба раза гости из Белоруссии быстро отыгрывались. Похоже, что это немного сломило СКА. В третьем периоде «Динамо» накидало в ворота Дмитрия Николаева четыре шайбы. В ответ петербуржцы забили лишь две, что не спасло их от стартового поражения.

«Серьезно готовились к сопернику, понимали, что они сыграли десять игр на грани вылета, они были в игровом тонусе, у них по сути был уже плей-офф. Где-то мы выпали из игрового тонуса, не смогли порадовать наших болельщиков. Первый блин комом, будем сильнее. У нас есть следующая игра, чтобы всё исправить, учтем этот матч. Будем работать над тем, чтобы в следующей игре порадовать наших болельщиков. Может, даже это была одна из наших худших игр в сезоне», — объяснял после матча Роман Ротенберг.



Ожидались перестановки в составе, особенно это касалось вратаря, но Ротенберг решил оставить Николаева — хорошего вратаря, но без опыта игры в плей-офф на уровне КХЛ. В звеньях изменения оказались в основном косметическими, но качество при этом совершенно другим.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уже в первом периоде армейцы забили три безответные шайбы, наконец, показав тот хоккей, который принес им Кубок Континента. Сначала забил Василий Глотов, когда формально у СКА уже закончилось большинство, но пятый игрок минчан еще не успел вступить в игру.



Следом в аналогичной ситуации через секунду после окончания большинства забил Святослав Гребенщиков.



Ну, а третий гол гениально исполнил Игорь Ожиганов: обокрал на чужой половине перед самыми воротами Вадима Алистрова и бросил.



Но были и опасные моменты, в первую очередь связанные со здоровьем игроков СКА. В одном из моментов минчанин Тимофей Ковгореня жестко приложил капитана и лучшего бомбардира регулярного чемпионата Дмитрия Яшкина об борт. Поливая лед кровью, тот ушел в раздевалку, но всё обошлось и во втором периоде Дмитрий вернулся на лед.



Ковгореня получил за это 5 минут штрафа, еще 20 минут судьи безжалостно выписали Нику Меркли за непристойный жест в адрес судей.

«Динамо» сдаваться не собиралось. Во втором периоде Николаева распечатал канадский легионер минской команды Райан Спунер: тоже в неравных составах он попал четко в «девятку».



В третьем периоде минчане еще раз забили: отличился Никита Пышкайло, но голы Марата Хуснутдинова и Степана Фальковского окончательно добили «Динамо». Итог — победа СКА со счетом 5:2.

Теперь серия переезжает в Минск, где команды сыграют дважды: 5 и 7 марта. Потом вернется в Петербург еще как минимум на одну игру, которая запланирована на 9 марта.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

