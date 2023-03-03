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    Лежащий на боку грузовик собирает пробку на Суздальском шоссе

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    Читательница «Фонтанки» Аня

    Движение по одной из крупных магистралей Приморского района Петербурга вечером 3 марта затруднило ДТП с «перевертышем». На место приехала реанимация.

    На пересечении Суздальского шоссе и Орлово-Денисовского проспекта опрокинулся на бок грузовик Isuzu, сообщает читательница «Фонтанки» Аня. Лежащий автомобиль похож на автовышку. На кадрах, снятых очевидицей, видно, что на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и машина реанимации. О пострадавших не сообщается.

    По данным «Яндекс.Пробок», движение по Суздальскому шоссе сильно затруднено. Магистраль стоит к перекрестку с Орлово-Денисовским проспектом от дороги в Каменку. Пробка в противоположную сторону меньше и начинается после съезда с путепровода.

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