Лежащий на боку грузовик собирает пробку на Суздальском шоссе

Читательница «Фонтанки» Аня
Движение по одной из крупных магистралей Приморского района Петербурга вечером 3 марта затруднило ДТП с «перевертышем». На место приехала реанимация.
На пересечении Суздальского шоссе и Орлово-Денисовского проспекта опрокинулся на бок грузовик Isuzu, сообщает читательница «Фонтанки» Аня. Лежащий автомобиль похож на автовышку. На кадрах, снятых очевидицей, видно, что на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и машина реанимации. О пострадавших не сообщается.
По данным «Яндекс.Пробок», движение по Суздальскому шоссе сильно затруднено. Магистраль стоит к перекрестку с Орлово-Денисовским проспектом от дороги в Каменку. Пробка в противоположную сторону меньше и начинается после съезда с путепровода.