Все, что вы хотели знать о фестивале ЗСД Фонтанка Фест и не побоялись спросить

У читателей «Фонтанки» сегодня возникает немало вопросов относительно участия в фестивале ЗСД Фонтанка Фест, регистрация на который открылась 1 марта. Собрали для вас здесь ответы на самые популярные из них.
Когда и где пройдет в 2023 году ЗСД Фонтанка Фест?
Фестиваль состоится в субботу, 3 июня 2023 года. Фестивальный городок и место старта остаются неизменными — Богатырский проспект, 42 (парковка гипермаркета «О`КЕЙ»).
Какие активности планируются на ЗСД Фонтанка Фест — 2023?
Фестиваль в этом году будет полностью посвящен велодвижению. Не будет легкоатлетического забега. Вместо него в течение всего дня будут проходить тематические велозаезды.
Первый стартует в 16 часов, он называется «Семейный».
Второй заезд — «Наш оранжевый» — начнется в 18 часов.
И, наконец, традиционный вечерний велопарад «Засвети скоростной диаметр» — в 20 часов.
Когда откроется фестивальный городок? Что там будет происходить?
Стартовый городок начнет работу за два часа до первого старта — в 14 часов. С этого момента и до самого вечера здесь будут проходить разнообразные активности, в том числе и для детей. Будут работать фестивальная сцена, палатки с едой и водой, развлекательные зоны командных партнеров фестиваля. У велосипедистов будут все возможности, чтобы подготовиться к заезду, проверить работоспособность велосипеда. На площадке целый день будут проходить различные конкурсы для участников.
Каков маршрут велозаездов, сколько времени отводится для прохождения трассы?
Все велозаезды пройдут по одному маршруту — центральному участку ЗСД, от фестивального городка на Богатырском, 42, до съезда с ЗСД на набережной реки Екатерингофки.
Общая протяженность маршрута — 15 километров.
На прохождение всей трассы участникам отводится 2 часа с момента общего старта велозаезда.
Те, кто по какой-то причине не сможет за это время пройти весь маршрут, будут на автобусах доставлены к месту финиша. Последний велосипедист должен покинуть ЗСД не позднее 22 часов. В это же время закончит работать фестивальный городок.
Почему нельзя было сделать круговой маршрут с финишем в месте старта?
По соображениям безопасности маршрут всех велозаездов проложен в один конец, ведь автомобильное движение перекрывается для участников фестиваля только по одной стороне трассы ЗСД — той, что ведет с севера города на юг. Поэтому участникам придется от набережной реки Екатерингофки добираться до дома или в стартовый городок самостоятельно.
В этом им помогут веломаршалы — активисты петербургского велодвижения: они будут на набережной Екатерингофки собирать группы и затем помогут вам проложить безопасные маршруты в разные районы города, в том числе и обратно, в фестивальный городок. Организаторы фестиваля прорабатывают вопрос доставки желающих до ближайших станций метро на специальных автобусах. Следите за новостями в специальном разделе «Фонтанки», а также в наших группах в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм».
Чем велозаезды отличаются друг от друга, кроме названия?
Все три заезда тематические.
Первый называется «Семейный». Только в нем смогут принять участие подростки с 14 лет в сопровождении родителей. На остальные заезды допускаются лишь взрослые с 18 лет.
Второй заезд — «Наш оранжевый». Назван так по фирменным цветам интернет-портала «Фонтанка.ру» — инициатора этого фестиваля. Предполагается, что в экипировке участников этого заезда будет присутствовать оранжевый цвет.
Третий велопарад — «Засвети скоростной диаметр» — проходит на закате дня. Велосипедная колонна в вечерних сумерках волшебным образом превращается в яркий многоцветный фестивальный поток, который создает незабываемое настроение его участникам.
Если я не успею на тот заезд, куда зарегистрировался, можно мне будет принять участие в следующем?
Нет, так сделать не получится. Каждый заезд имеет свое ограниченное число участников, стоимость слотов тоже отличается. Поэтому участвовать можно только в том, который вы выбрали при регистрации. Попытка проигнорировать это правило приведет лишь к конфликту. У каждого заезда будет свой цвет стартовых номеров, охрана просто не пропустит вас на старт, если вы не попадете «в цвет».
У меня электрический байк, а у приятеля электросамокат. Сможем ли мы проехать на них?
Нет. К участию в фестивале допускаются только двухколесные механические велосипеды. Никто ни на каких самокатах, моноколесах, роликах в этот день на трассу ЗСД допущен не будет.
Смогу ли я узнать, за какое время я прошел всю дистанцию?
Нет, мы не проводим индивидуальные замеры времени прохождения трассы. Любителям погонять важно иметь в виду вот что: фестиваль ориентирован прежде всего на людей, привыкших к спокойному прокату. Если вы начнете «спринтовать» в колонне, это создаст опасность для остальных участников праздника.
Надо ли регистрироваться на фестиваль? Как это сделать?
Регистрация — обязательное условие участия в фестивале ЗСД Фонтанка Фест.
Зарегистрироваться можно начиная с 1 марта на сайте www.zsdfest.ru (через сервис регистрации https://vip.fontanka.ru/). Здесь же можно оплатить регистрационный взнос. Участвовать можно только в том заезде, на который вы зарегистрируетесь. В велозаезде «Семейный» могут принять участие подростки начиная с 14 лет в сопровождении взрослых. На два других заезда допускаются только взрослые участники, с 18 лет. После регистрации вы получите на адрес электронной почты QR-код, который надо будет предъявить при получении стартового пакета. Поэтому не стоит указывать при регистрации какой-то «левый» адрес.
А медали будут? Что вообще будет в стартовых пакетах?
Каждый зарегистрированный участник фестиваля получит стартовый пакет, в котором найдет: стартовый номер (с указанием времени старта и названия заезда). Каждый из участников получит либо медаль, либо памятный знак участника велопарада-2023.
Сколько стоит участие в велозаездах?
Регистрационный взнос не одинаковый, он зависит от того, на какой велозаезд вы регистрируетесь и как поздно вы примете решение. Оплатить участие вы сможете начиная с 1 марта на странице регистрации сразу после заполнения персональных данных. В оплату принимаются все действующие банковские и кредитные карты. Вот сводная таблица по стоимости регистрации.
Регистрационный взнос для участников заезда «Семейный» (14+) в 16:00:
· При регистрации с 01.03.2023 по 31.03.2023 — 500,00 руб.
· При регистрации с 01.04.2023 по 30.04.2023 — 600,00 руб.
· При регистрации с 01.05.2023 по 31.05.2023 — 700,00 руб.
Регистрационный взнос для участников заезда «Наш Оранжевый» (18+) в 18:00:
· При регистрации с 01.03.2023 по 31.03.2023 — 600,00 руб.
· При регистрации с 01.04.2023 по 30.04.2023 — 800,00 руб.
· При регистрации с 01.05.2023 по 31.05.2023 — 1 000,00 руб.
Регистрационный взнос для участников заезда «Засвети скоростной диаметр» (18+) в 20:00:
· При регистрации с 01.03.2023 по 31.03.2023 — 800,00 руб.
· При регистрации с 01.04.2023 по 30.04.2023 — 1 000,00 руб.
· При регистрации с 01.05.2023 по 31.05.2023 — 1 200,00 руб.
Где надо получать стартовые пакеты?
Стартовые пакеты будут выдаваться за 3 дня до старта фестиваля. Точные даты и адреса точек выдачи организаторы определят позднее. Получить стартовые пакеты можно лишь по предъявлении документа, удостоверяющего личность. Также нужен будет куар-код, который вам отправят по электронной почте сразу после регистрации. Каждый получает свой стартовый пакет лично. В случае если это невозможно, его сможет получить ваше доверенное лицо при предъявлении ксерокопии паспорта владельца слота и рукописной доверенности. Получить стартовый пакет в день фестиваля смогут только иногородние его участники.
А как быть с пакетами несовершеннолетних, необходимо личное присутствие ребенка?
Это не обязательно. Если вы родитель или опекун, вам будет нужно предъявить помимо своего паспорта документ, удостоверяющий личность подростка. Кроме того, законный его представитель должен будет заполнить бумагу — согласие на участие несовершеннолетнего в велозаезде, где сказано о том, что он берет на себя ответственность за состояние здоровья несовершеннолетнего участника. Бланк такого документа вам выдадут на стойке регистрации.
Если я оплачу взнос, но не смогу участвовать, можно будет получить назад деньги? Или передать слот?
Вы сможете отказаться от участия в фестивале и вернуть деньги за регистрацию, если вы заявите о своем отказе не позднее, чем за 30 дней до дня проведения фестиваля (то есть не позднее 3 мая 2023 года). Передать стартовый слот другому участнику можно до 15:00 30 мая. Для этого необходимо направить заявление в установленной форме (форма будет размещена в официальной группе Фестиваля в сети «ВКонтакте») на электронный адрес организатора event@fontanka.ru с темой письма «ПЕРЕДАЧА ЗАЯВКИ». Финансовые расчеты при этом вы производите самостоятельно, без участия организаторов.
Как обеспечивается безопасность участников?
Меры безопасности на фестивале будут строгими. Мы надеемся тут на ваше понимание: ведь сама по себе трасса ЗСД и в целом велосипедное движение по Петербургу требуют собранности и ответственности от всех участников праздника. На входе в фестивальный городок будут установлены рамки безопасности, сотрудники охраны могут проверять личные вещи каждого, кто придет на праздник. И организаторы оставляют за собой право отказать в участии тем, кто не будет соблюдать установленные правила. На трассе будут работать машины медицинской и технической помощи. Они смогут вам помочь на трассе в случае каких-то ЧП, а веломаршалы помогут желающим проехать по городу после окончания заезда.
Есть ли какие-то специфические запреты, которые могут привести к отказу в участии в празднике?
Большая их часть — это ваш здравый смысл. Нельзя приходить подвыпившим, нельзя вести себя вызывающе и мешать другим участникам праздника, нельзя устраивать фейерверки, запускать петарды, то есть использовать любую пиротехнику.
Есть и специфические запреты. Так, например, на трассе нельзя забираться на парапеты и ограждения, это очень опасно.
Нельзя, двигаясь на высоких скоростях, создавать помехи другим участникам велопарада.
Нельзя бросать велосипед посредине трассы.
Детям нельзя выезжать на трассу без велосипедного шлема (впрочем, его использование мы рекомендуем всем).
Все это может привести к конфликту со службами охраны и стать препятствием для дальнейшего вашего участия в празднике.
Можно ли взять на трассу флажок своей компании или как-то выразить свою политическую позицию?
Что касается политики — категорически нет. Любая политическая агитация на фестивале запрещена. Относительно корпоративной символики — здесь вам надо обратиться к организаторам и получить от них разрешение на ее использование.
Времена нынче тревожные. А может так быть, что фестиваль отменят? Что тогда будет с нашими взносами?
Мы не можем гарантировать отсутствие каких-то форс-мажорных обстоятельств. В случае если фестиваль будет перенесен на месяц или на год, все ваши регистрационные взносы будут действительны.
Как следить за новой информацией о фестивале?
Получить всю информацию о самом фестивале можно на официальном сайте мероприятия. Здесь, и только здесь, в этом году будут проходить регистрация и продажа слотов на фест.
Следить за ходом подготовки к празднику и за всеми новостями, с ним связанными, удобно в специальном разделе «Фонтанки», а также в наших группах в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм».