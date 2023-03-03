Все, что вы хотели знать о фестивале ЗСД Фонтанка Фест и не побоялись спросить

Фестиваль в этом году будет полностью посвящен велодвижению. Не будет легкоатлетического забега. Вместо него в течение всего дня будут проходить тематические велозаезды.

Первый стартует в 16 часов, он называется «Семейный».

Второй заезд — «Наш оранжевый» — начнется в 18 часов.

И, наконец, традиционный вечерний велопарад «Засвети скоростной диаметр» — в 20 часов.