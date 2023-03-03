Бывшего студента, который прокатился по ногам инспектора ГИБДД, может ждать судьба Мары Багдасарян

Пока 19-летний бывший студент вкушает все прелести домашнего ареста, в ГИБДД задумались о том, как обезопасить от него дороги региона.



В кулуарах, как стало известно «Фонтанке», посчитали, что студенту и его «БМВ» не сильно рады в Петербурге. Скорость, на которой молодой человек рассекает по городу, регулярно превышает норму. И наезд на человека был закономерным финалом.



Учитывая мягкость закона к нарушениям такого рода, в ГИБДД вспоминают, как их московские коллеги отучили от скорости гонщицу-мажорку Мару Багдасарян. Её лишили прав за многочисленные нарушения. А отцу аннулировали российский паспорт.

