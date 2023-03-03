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    Бывшего студента, который прокатился по ногам инспектора ГИБДД, может ждать судьба Мары Багдасарян

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    Пока 19-летний бывший студент вкушает все прелести домашнего ареста, в ГИБДД задумались о том, как обезопасить от него дороги региона.

    В кулуарах, как стало известно «Фонтанке», посчитали, что студенту и его «БМВ» не сильно рады в Петербурге. Скорость, на которой молодой человек рассекает по городу, регулярно превышает норму. И наезд на человека был закономерным финалом.

    Учитывая мягкость закона к нарушениям такого рода, в ГИБДД вспоминают, как их московские коллеги отучили от скорости гонщицу-мажорку Мару Багдасарян. Её лишили прав за многочисленные нарушения. А отцу аннулировали российский паспорт.

    Автомобиль «БМВ 320» пытались остановить на улице Заневский Пост во Всеволожском районе области. Водитель проигнорировал требование об остановке, и началась погоня. На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе автомобиль наехал на инспектора ГИБДД и скрылся. Задержали его на 54-м км КАД после применения табельного оружия.

    Финал погони попал на видео.

    За рулем был 19-летний юноша, студент Горного университета, где он учился по специальности «Менеджмент» на платном отделении (на момент выхода новости из вуза его уже отчислили).

    Сотрудники дорожной полиции составили в отношении него четыре протокола об административных нарушениях. А СК возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителей власти».

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    ДТПКАДНаезд на инспектора ДПСПогоня на КАД
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