Бывшего студента, который прокатился по ногам инспектора ГИБДД, может ждать судьба Мары Багдасарян

Пока 19-летний бывший студент вкушает все прелести домашнего ареста, в ГИБДД задумались о том, как обезопасить от него дороги региона.
В кулуарах, как стало известно «Фонтанке», посчитали, что студенту и его «БМВ» не сильно рады в Петербурге. Скорость, на которой молодой человек рассекает по городу, регулярно превышает норму. И наезд на человека был закономерным финалом.
Учитывая мягкость закона к нарушениям такого рода, в ГИБДД вспоминают, как их московские коллеги отучили от скорости гонщицу-мажорку Мару Багдасарян. Её лишили прав за многочисленные нарушения. А отцу аннулировали российский паспорт.
Автомобиль «БМВ 320» пытались остановить на улице Заневский Пост во Всеволожском районе области. Водитель проигнорировал требование об остановке, и началась погоня. На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе автомобиль наехал на инспектора ГИБДД и скрылся. Задержали его на 54-м км КАД после применения табельного оружия.
Финал погони попал на видео.
За рулем был 19-летний юноша, студент Горного университета, где он учился по специальности «Менеджмент» на платном отделении (на момент выхода новости из вуза его уже отчислили).
Сотрудники дорожной полиции составили в отношении него четыре протокола об административных нарушениях. А СК возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителей власти».